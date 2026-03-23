James Talarico: Deshalb beten seine Gegner für seinen Tod

James Talarico: Kann er im November einen texanischen Senatssitz erobern? Bei den Republikanern liegen die Nerven blank. Bild: keystone

Merk dir den Namen dieses Trump-Gegners: James Talarico

Patrick Toggweiler Folge mir

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Obama nennt ihn «grossartig – ein wirklich talentierter junger Mann» und Pete Hegseths Pastor betet für seinen Tod: James Talaricos Stern am politischen US-Himmel geht gerade kometenhaft auf – oder auf Neudeutsch: Er geht gerade viral. Doch wer ist der junge Mann, auf den sämtliche konservativen Kräfte einprügeln, als wäre er ein Abgesandter des Leibhaftigen?

Aktuell ist James Talarico «nur» ein Abgeordneter des texanischen Parlaments. Die Legislative des zweitgrössten Bundesstaats der USA besteht ebenfalls aus zwei Kammern. Seit 2018 besetzt der 36-Jährige einen der 150 Sitze im Repräsentantenhaus. Noch ist Talarico also ein politisches Leichtgewicht – doch seine Worte haben bereits Gewicht. Dies wegen seiner Social-Media-Auftritte.

Zum ersten Mal viral ging der ehemalige Mittelschullehrer mit Harvard-Abschluss 2023. Ausgerechnet er, damals noch in Ausbildung zum Pastor, argumentierte gegen ein Gesetz, das in sämtlichen Schulzimmern von Texas ein Plakat der Zehn Gebote verlangte: «Das Gesetz ist nicht nur verfassungswidrig, es ist nicht nur unamerikanisch, ich glaube, es ist auch tief unchristlich», erklärte er. «Ich sage das, weil ich glaube, dass das Gesetz Götzenanbetung ist; es ist ausgrenzend und es ist arrogant. Diese drei Dinge, so wie ich das Evangelium verstehe, stehen diametral entgegen den Lehren von Jesus.»

Die Argumentationskette wurde bis heute auf TikTok über 1,2 Millionen Mal geherzt und über 100'000 Mal geteilt – und von Talarico kommen immer wieder Aussagen von dem Kaliber:

«Wir als Christen sind dazu aufgerufen, mehr zu tun, als nur Wohltätigkeit zu leisten. Wir sind dazu aufgerufen, die Systeme in Frage zu stellen, die Wohltätigkeit erst notwendig machen.» JAmes talarico auf seiner homepage

«Seinen Feind zu lieben ist nicht nur moralisch richtig, es ist nicht nur idealistisch. Es ist auch ein guter strategischer Ratschlag.» JAmes talarico auf seiner homepage

«Wir treten gegen diese milliardenschweren Grossspender und ihre Marionettenpolitiker an. Wir treten gegen ein manipuliertes System an. Und wir treten gegen eine Menge Geld an. Aber ich bin ein ehemaliger Mittelschullehrer, ich lasse mich nicht so leicht einschüchtern.» JAmes talarico auf seiner homepage

Stets steht beim Sohn einer alleinerziehenden Mutter das Christentum im Zentrum seiner Argumentation. Bibelfest bis zur letzten Seite – mittlerweile hat er seine Ausbildung zum Pastor erfolgreich abgeschlossen – enttarnt er die Scheinheiligkeit der Trump-Regierung. «Jesus war der Einwanderer, der ohne ordentliches Verfahren abgeschoben wurde», predigt Talarico. Einfache Worte mit durchschlagender Wirkung. Wer so spricht und Millionen Klicks generiert, landet eher früher als später bei Joe Rogan.

Der konservative Rogan ist noch immer der einflussreichste Talker in den USA. Obwohl sichtlich distanziert, zeigte sich der Präsidentenmacher beeindruckt von Talarico – derart beeindruckt, dass er ihm gar riet, für das Präsidentenamt zu kandidieren: «Wir brauchen jemanden wie Sie, jemanden, der eine wirklich gute Person ist.»

Das war letzten Sommer. Doch nicht alle Konservativen sind so leicht aufs Kreuz zu legen wie Joe Rogan. Diese anderen richteten nun ihre Geschütztürme auf Talarico. Trotzdem besiegte er in den Senats-Vorwahlen der Demokraten in Texas die nicht weniger bekannte Jasmine Crockett. Crockett hatte ihrerseits im letzten Jahr im Repräsentantenhaus in Washington für viel Aufsehen gesorgt und viel Popularität hinzugewonnen. Entsprechend erstaunlich war Talaricos Sieg. Seither feuern die Republikaner noch hochfrequenter auf ihn.

Als Erstes versuchten es die republikanischen Senatoren auf ihrem X-Account mit einem Deepfake: Mithilfe von KI kreierte die Republikanische Partei einen virtuellen Talarico. Diesen liessen sie alte Tweets mit kontroversen Positionen vorlesen: «Radikalisierte weisse Männer sind die grösste inländische Terrorismusgefahr in unserem Land.» Es sind Worte, von denen die Republikaner hoffen, dass sie in moderat konservativen Kreisen schaden könnten.

Findet sich das Mittel des Deepfakes bereits im Niveaukeller, bewies ein sogenannter Geistlicher, dass es noch tiefer geht. Auftritt Joshua Haymes. Der Verschwörungstheoretiker und Pastor versucht sich als religiöse Stimme in der Manosphere und hostet den Podcast «Reformation Red Pill». Kriegsminister Pete Hegseth ist Mitglied in seiner Kirche. «Ich bete dafür, dass Gott ihn tötet. Das bedeutet, dass sein Herz getötet wird – und dass er zu neuem Leben mit Jesus erweckt wird … und wenn nicht, dann sollte er sonst mit allen Mitteln gestoppt werden», sagte er.

Joshua Haymes (r.) gesteht, er bete für Talaricos Tod. Video: YouTube/Right Wing Watch

Vor allem die letzte Aussage wird als Aufruf zu Mord interpretiert. Mit seinem Kreuzzug gegen christlich nationalistische Kreise hat sich Talarico sehr schnell sehr viele, sehr nervöse Feinde gemacht.

Als Komiker Stephen Colbert den jungen Mann in seine Show einladen will, knickt der Sender CBS unter dem Druck ein und lässt das 15-minütige Segment aus der Show schneiden. Einen derartigen Eingriff ins Programm lassen sich nur wenige Medienprofis bieten – Stephen Colbert gehört nicht zu ihnen. In seiner Show verwies er genüsslich auf seinen YouTube-Kanal. Dort sei das Interview in voller Länge zu sehen.

Wieder einmal bewahrheitete sich der Streisand-Effekt. Dieser besagt, dass der Versuch, etwas zu vertuschen, der Sache sogar noch zusätzliche Publizität beschert. Erneut ging Talarico viral. Im besten Fall erreichen Videos auf Colberts YouTube-Kanal drei Millionen Klicks. Talarico schaffte beinahe zehn.

Gestern nun sah sich auch der US-Präsident gezwungen, die Causa Talarico zu kommentieren. In einem längeren Post lästert er über dessen Positionen. Dass der junge Demokrat beim harten Trump-Kern punkten wird, darf angezweifelt werden. Ebenfalls fraglich ist aber, wie gross Trumps Einfluss ausserhalb dieses Zirkels noch ist. Der Schaden für Talarico dürfte sich in Grenzen halten.

Trumps Post auf seiner Plattform Truth Social bild: screenshot truth social

Texas wird im Senat aktuell von den beiden Republikanern Ted Cruz und John Cornyn vertreten. Cornyn muss seinen Sitz im November an den Midterms gegen Talarico verteidigen. In den Umfragen liegt der Jungspund bereits vorn. Seine einzige Hypothek ist allerdings eine gewichtige. Und sie lässt sich nur schwierig ausmerzen: Talarico hat keine bessere Hälfte, keine Frau und keinen Mann. Die republikanischen Spürhunde werden bereits eine Spur gewittert haben. Es dürfte also noch dreckiger werden.