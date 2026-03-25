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Sportnews-Ticker: Rockets und Capela verlieren zum zweiten Mal in Folge

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Rockets und Capela verlieren zum zweiten Mal in Folge +++ EVZ-Frauen holen Meistertitel

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
25.03.2026, 21:4126.03.2026, 06:39
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Zweite Niederlage in Serie für Capela und die Rockets
Die Houston Rockets mit Clint Capela beziehen in der NBA die zweite Niederlage in Folge. Gegen die Minnesota Timberwolves resultiert ein 108:110 nach Verlängerung. Kevin Durant und Alperen Sengün erzielten je 30 Punkte für die Rockets. Capela kam in knapp zehn Minuten Einsatzzeit auf vier Rebounds. Punkte erzielte er keine. Die Rockets sind bereits sicher für das Playin qualifiziert. Momentan belegen sie im Westen den letzten direkten Playoff-Platz.

Die Los Angeles Clippers, bei denen der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser bis zum Ende der Saison verletzungsbedingt ausfällt, liegen nach dem 119:94-Erfolg gegen die Toronto Raptors - dem dritten Sieg in Folge - noch sechs Siege hinter Houston. Bereits seit längerem keine Chance mehr auf die Playoffs haben die Washington Wizards. Immerhin: Das Team aus der Hauptstadt feierte ohne den nach wie vor verletzten Kyshawn George einen Sieg. Gegen die Utah Jazz resultierte ein 133:110. (riz/sda)


Zugs Frauen nutzen ersten Meisterpuck zum Double
Die Frauen des EV Zug sind Schweizer Meister. Sie gewinnen mit 6:3 zuhause gegen den entthronten Titelverteidiger SC Bern auch das dritte Spiel der Playoff-Finalserie und nehmen damit erfolgreich Revanche für den mit 0:3 Siegen verloren Playoff-Final vor einem Jahr.

Gleichzeitig machten die von Daniela Diaz gecoachten Zugerinnen zwei Monate nach dem Cupsieg auch den Gewinn des Doubles perfekt. Für den EVZ ist es drei Jahre nach dem Wiedereinstieg ins Frauen-Eishockey der fünfte Meistertitel nach 1998, 1999, 2004 und 2005. (sda)


Livia Kaiser unter ihren Möglichkeiten
Livia Kaiser kommt an der Eiskunstlauf-WM in Prag im Kurzprogramm nicht über den 22. Platz hinaus, ist aber immerhin für die Kür der besten 24 am Freitagabend qualifiziert.

Wegen einer missglückten Landung konnte die 21-jährige Ostschweizerin nicht wie geplant den Dreifach-Toeloop an den Dreifach-Lutz anhängen. Beim Dreifach-Rittberger war sie dann etwas schief in der Luft, dennoch gelang es ihr, ihn zumindest mit einem Doppel-Rittberger zu kombinieren. Mit dem Total von 54,91 Punkten blieb Kaiser deutlich unter ihrer an der EM 2024 erzielten Bestmarke (66,31) und verpasste auch ihre Saisonbestleistung (57,02). Sie ist die einzige Schweizerin in der Frauenkonkurrenz, da Kimmy Repond wegen einer Fussverletzung fehlt. (abu/sda)


Senegal zieht nach Titel-Aberkennung vor Sportgerichtshof
Senegals Fussballverband zieht nach der Aberkennung des Sieges am Afrika-Cup in Marokko wie angekündigt vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Der CAS bestätigte am Mittwoch den Eingang einer Berufung gegen den Entscheid des afrikanischen Verbandes CAF. Diese zielt darauf ab, diesen Entscheid aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger des Afrika-Cups zu erklären.

Das Berufungsgericht des CAF hatte zwei Monate nach dem von Tumulten geprägten Finalspiel dem Einspruch von Marokko stattgegeben und den Match, den Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für den Gastgeber gewertet.

Das Gericht begründete den Entscheid mit einer Regelung des Afrika-Cups, wonach das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen einen Schiedsrichterentscheid gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Busse verurteilt worden. (abu/sda/apa/dpa)
Senegals Fussballverband betont nach «Witz des Jahrhunderts»: «Der Pokal bleibt hier»
Podestplatz von Mauro Schmid
Mauro Schmid schaffte in der 1. Etappe der Settimana Internazionale Coppi e Bartali den Sprung aufs Podest. Nach 161 km musste sich der 26-jährige Zürcher im Schweizer Meistertrikot beim Sprint in Barolo lediglich dem Franzosen Axel Laurance geschlagen geben.

Schmid unterstreicht damit seine starke Verfassung in dieser noch jungen Radsaison. Nach seinem 2. Gesamtrang bei der Tour Down Under und zwei Etappensiegen im Oman schrammte er zum Auftakt des fünftägigen Etappenrennens der Europe Tour in Italien nur knapp an seinem dritten Saisonsieg vorbei. Vor drei Jahren ging der Schweizer bei der Settimana Internazionale Coppi e Bartali als Gesamtsieger hervor. (abu/sda)
Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli»
Ottmar Hitzfeld besucht nach Jahren wieder einmal ein Fussballspiel. Der 77-Jährige sieht sich am Freitag das WM-Testspiel Schweiz - Deutschland in Basel an. Der Schweizer Fussballverband bestätigte, dass Hitzfeld mit Ehefrau Beatrix im Stadion sein wird. Die Einladung sei auf Initiative des SFV-Präsidenten (und früheren Schalke-Sportvorstands) Peter Knäbel erfolgt.

Hitzfeld spielte einst als Aktiver auch beim FC Basel. Als Trainer führte er die Grasshoppers und in Deutschland Bayern München und Borussia Dortmund zu insgesamt acht Meistertiteln. Mit den Bayern (2001) und Dortmund (1997) gewann er die Champions League. Von 2008 bis 2014 trainierte Hitzfeld die Schweizer Nationalmannschaft. Hitzfeld lebt in der Nähe von Lörrach und besuchte seit Jahren kein Profi-Fussballspiel mehr live im Stadion. (riz/sda)
Mächler sichert sich einen Fixplatz
Janine Mächler klassierte sich in Schladming im letzten Europacup-Slalom der Saison auf Platz 5, womit sie ihre Top-3-Klassierung und damit einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison verteidigte. Die 21-jährige Zürcherin kam auf höchster Stufe schon 15 Mal zum Einsatz.

Vor ihr hatten sich schon sieben Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Bei den Männer dürfen in der kommenden Saison Lenz Hächler (Sieger Gesamtwertung), Sandro Manser, Gaël Zulauf (beide Abfahrt), Sandro Zurbrügg und Fadri Janutin (beide Riesenslalom) auf höchster Stufe antreten. Bei den Frauen kommen auch Stefanie Grob (Abfahrt) und Dania Allenbach (Riesenslalom) in den Genuss des Weltcup-Startrechts. (riz/sda)
Zenhäusern mit Ausrufezeichen im Europacup
Ramon Zenhäusern gewinnt den Slalom beim Europacup-Finale in Schladming. Für den Walliser Weltcup-Fahrer ist es der versöhnliche Abschluss eines schwierigen Winters. Zenhäusern hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Nur viermal schaffte er es im Weltcup in die Punkte, nur einmal klassierte er sich in den Top 15. Seinen Kaderstatus könnte der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2018 und siebenfache Weltcupsieger im Hinblick auf den nächsten Winter verlieren.

Beim Europacup-Finale in Schladming machte er Werbung in eigener Sache. Im zweiten Lauf machte er drei Ränge gut und fing den Führenden Franzosen Hugo Desgrippes noch ab. Das Podest komplettierte der Österreicher Adrian Pertl, der sich im zweiten Lauf um 13 Ränge verbesserte. Für den mittlerweile 33-jährigen Zenhäusern war es der vierte Erfolg auf zweithöchster Stufe, der erste seit mehr als acht Jahren. (riz/sda)
Romain Détraz und Jonas Lenherr treten zurück
Mit Romain Détraz (32) und Jonas Lenherr (36) treten zwei langjährige Stützen des Schweizer Skicross-Teams zurück. Beide haben im Weltcup gewonnen.

Détraz fuhr in 95 Weltcuprennen viermal aufs Podest und realisierte vor zehn Jahren am Heimrennen in Arosa seinen einzigen Weltcupsieg. Künftig wird Détraz in der Finanzabteilung des IOC arbeiten.


Sogar fünf Weltcupsiege und zwölf Podestplätze in 125 Starts stehen im Palmarès von Lenherr. Der St. Galler bestreitet am Wochenende seine letzten Rennen. Verletzungen, auch schwere, prägten seine Karriere immer wieder. Lenherr startete in 14 Jahren im Weltcup bloss an vier Weltmeisterschaften und an den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Seinen letzten Weltcupsieg errang er im Januar 2024. (nih/sda)





Belinda Bencic scheitert an Coco Gauff
Belinda Bencic verliert am WTA-1000-Turnier in Miami den Viertelfinal gegen Coco Gauff mit 3:6, 6:1, 3:6, obwohl sie mehr Ballwechsel gewinnt als die Gegnerin (88:86). Die 29-jährige Ostschweizerin verpasste im ersten Satz, in dem ihr mit der Vorhand viel zu viele Fehler unterliefen, den Start. Nach dem souveränen Gewinn des zweiten Satzes führte Bencic auch im Entscheidungssatz mit einem Break mit 3:2. Dann erzwang die Amerikanerin mit vier Spielgewinnen in Folge die Wende.

Gegen Gauff gab Bencic in den Sätzen 1 und 3 vier Mal den Aufschlag ab. In den Direktbegegnungen führt Coco Gauff jetzt 5:2 gegen Bencic. Die beiden spielten seit Januar 2025 fünf Mal gegeneinander, vier Mal (zuvor in Melbourne 2025, Madrid und Peking) setzte sich die Amerikanerin knapp durch. (riz/sda)


La Chaux-de-Fonds erzwingt eine Belle
Der zweite Finalist in der Swiss League wird in einem siebten und entscheidenden Spiel ermittelt. La Chaux-de-Fonds gleicht die Halbfinal-Serie gegen Visp durch den 3:2-Heimsieg zum 3:3 aus.

Die Entscheidung brachte letztlich eine Strafe gegen Visps Verteidiger Colin Gerber knapp vier Minuten vor Schluss, die das Heimteam auszunutzen wusste. Der Schwede David Lindquist traf vor über 4100 Zuschauern im Powerplay zum 3:2-Endstand.

Damit kommt es am Freitag in Visp zu einer Belle. Der Gewinner trifft ab Ostersamstag im Playoff-Final auf den Qualifikationssieger Sierre. (nih/sda)

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