Die Houston Rockets mit Clint Capela beziehen in der NBA die zweite Niederlage in Folge. Gegen die Minnesota Timberwolves resultiert ein 108:110 nach Verlängerung. Kevin Durant und Alperen Sengün erzielten je 30 Punkte für die Rockets. Capela kam in knapp zehn Minuten Einsatzzeit auf vier Rebounds. Punkte erzielte er keine. Die Rockets sind bereits sicher für das Playin qualifiziert. Momentan belegen sie im Westen den letzten direkten Playoff-Platz.
Die Los Angeles Clippers, bei denen der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser bis zum Ende der Saison verletzungsbedingt ausfällt, liegen nach dem 119:94-Erfolg gegen die Toronto Raptors - dem dritten Sieg in Folge - noch sechs Siege hinter Houston. Bereits seit längerem keine Chance mehr auf die Playoffs haben die Washington Wizards. Immerhin: Das Team aus der Hauptstadt feierte ohne den nach wie vor verletzten Kyshawn George einen Sieg. Gegen die Utah Jazz resultierte ein 133:110. (riz/sda)
Die Los Angeles Clippers, bei denen der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser bis zum Ende der Saison verletzungsbedingt ausfällt, liegen nach dem 119:94-Erfolg gegen die Toronto Raptors - dem dritten Sieg in Folge - noch sechs Siege hinter Houston. Bereits seit längerem keine Chance mehr auf die Playoffs haben die Washington Wizards. Immerhin: Das Team aus der Hauptstadt feierte ohne den nach wie vor verletzten Kyshawn George einen Sieg. Gegen die Utah Jazz resultierte ein 133:110. (riz/sda)