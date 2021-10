Frust im Irak: Beteiligung bei Parlamentswahl sinkt auf Rekordtief

Frühere Trump-Pressesprecherin: «Habe Angst, dass er 2024 kandidiert»

Die frühere Pressesprecherin des Weissen Hauses, Stephanie Grisham, fürchtet eine erneute Bewerbung Donald Trumps für das Amt des US-Präsidenten. «Ich habe Angst, dass er 2024 als Präsident kandidiert», sagte Grisham in einem Interview im US-Fernsehen. «Ich glaube nicht, dass er für diese Aufgabe geeignet ist.»

Ihr Buch «I'll Take Your Questions Now» (auf Deutsch etwa: Ich nehme jetzt Ihre Fragen entgegen) erscheint an diesem Dienstag in den USA. «Ich möchte die Öffentlichkeit auf jede …