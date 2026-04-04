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Aufenthaltsrecht entzogen: USA nehmen Soleimanis Nichte fest

Aufenthaltsrecht entzogen: USA nehmen Soleimanis Nichte fest

04.04.2026, 18:4304.04.2026, 18:43
FILE - In this Sept. 18, 2016, file photo provided by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani, center, attends a meeting in Tehran, I ...
Ghassem Soleimani wurde 2020 durch einen US-Drohnenschlag getötet – jetzt ist seine Nichte in ICE-Gewahrsam. (Archivbild, 2016)Bild: AP

Die USA haben nach eigenen Angaben die Nichte des 2020 getöteten iranischen Generals Ghassem Soleimani festgenommen. Wegen der Verbreitung von Hetze und Propaganda der iranischen Führung sei ihr das Aufenthaltsrecht entzogen worden, teilte das Aussenministerium mit. Hamideh Soleimani Afshar befinde sich zusammen mit ihrer Tochter in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sie hatte demnach bislang eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für die USA.

Während ihres Aufenthalts in den USA habe sie Angriffe auf amerikanische Soldaten bejubelt, den neuen Führer des Irans gelobt und die USA als den «grossen Satan» bezeichnet. Zudem habe sie sich als entschlossene Unterstützerin der iranischen Revolutionsgarden bekannt. Auch ihr Mann dürfe nicht mehr in die USA einreisen.

Der mächtige iranische General Ghassem Soleimani war 2020, während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, bei einem US-Drohnenangriff im Irak getötet worden.

Wie das Aussenministerium weiter mitteilte, wurde zuvor bereits Angehörigen des Mitte März vom israelischen Militär getöteten iranischen Sicherheitschefs Ali Laridschani das Aufenthaltsrecht entzogen. (sda/dpa)

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42 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Luna Merlin
04.04.2026 20:24registriert Dezember 2021
Weshalb leben diese Leute denn bloss beim „grossen Satan“? 🤔

Genauso wie auch die russischen Oligarchen und speziell deren Kinder /Familien grösstenteils im dekadenten, verdorbenen „Westen“ wohnhaft sind? 🤔

Seltsam… (🥳)
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Pseudo-Seneca
04.04.2026 20:47registriert September 2025
"Death to AMERICA" als Staatsräson und dann selber die Früchte des demokratischen Kapitalismus geniessen. Finanziert durch das gestohlene Geld der unterdrückten Mehrheit der Iraner:innen. Solche Menschen sind das letzte..
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derEchteElch
04.04.2026 19:47registriert Juni 2017
In diesem Fall durchaus zurecht und nachvollziehbar. Ich frage mich aber generell, wieso überhaupt ihnen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, wenn der Konflikt mit Iran schon länger besteht und auch nicht erst seit heute bekannt ist, dass sie in den USA sind..
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