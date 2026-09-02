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Zwei Öltanker laufen in Strasse von Hormus auf Seeminen

FILE - A small boat sails past cargo ships and other commercial vessels anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Wednesday, Aug. 5, 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File) Iran U ...
Mehrere Tanker und Transportschiffe liegen vor der Strasse von Hormus vor Anker.Bild: keystone

Revolutionsgraden: Zwei Öltanker fahren in Strasse von Hormus auf Seeminen

02.09.2026, 11:3902.09.2026, 11:39

In der Strasse von Hormus sind iranischen Angaben zufolge zwei Öltanker auf Seeminen gefahren. Explosionen und Brände hätten die Crews zum Verlassen ihrer Schiffe gezwungen, teilten die Revolutionsgarden laut iranischen Medienberichten mit.

Es seien «Strafmassnahmen» vorgesehen für Reedereien, die «illegale Routen» nutzen, hiess es in der Erklärung weiter. Die Vorfälle liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Tauziehen um Strasse von Hormus

Die Strasse von Hormus hat sich im Verlauf des Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Erdgas und Dünger weltweit bedeutende Meerenge noch immer weitestgehend.

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Laut US-Medienberichten eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Vor dem Krieg war die Meerenge für die Schifffahrt offen. (leo/sda/dpa)

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