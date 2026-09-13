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Drei Leichen in brennendem Auto in Israel nahe Haifa gefunden

Israeli border police officers talk to Palestinian residents near Hebrew graffiti that reads, &quot;the blood of our brothers,&quot; at the site of a rampage by Israeli settlers in the town of As Samu ...
In einer arabischen Siedlung nahe Haifa sind in einem brennenden Auto drei bisher nicht identifizierte Leichen gefunden worden. (Archivbild)Bild: keystone

Drei Leichen in brennendem Auto in Israel gefunden

13.09.2026, 09:5313.09.2026, 09:53

In einem brennenden Auto in der Nähe einer arabischen Ortschaft in Israel sind in der Nacht drei Leichen gefunden worden. Die Identität der Männer sei bisher nicht bekannt, teilte die israelische Polizei mit. Man gehe von einem Verbrechen mit einem kriminellen Hintergrund aus.

Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, die Leichen seien auf dem Rücksitz gefunden worden, nachdem Jugendliche das brennende Fahrzeug in der Nähe von Baka al-Gharbija südöstlich der Hafenstadt Haifa entdeckt hätten.

Laut Polizeiangaben wurden zahlreiche Einsatzkräfte in die Gegend geschickt. Nach Angaben von «ynet» war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Es gebe jedoch noch keine Festnahmen von Tatverdächtigen. Der rechtsreligiösen Regierung in Israel wird immer wieder vorgeworfen, sie gehe nicht entschlossen genug gegen Gewaltverbrechen innerhalb der arabischen Gesellschaft vor.

Seit Jahresbeginn sind nach Medienberichten rund 200 Menschen durch Gewalt innerhalb der arabischen Bevölkerung zu Tode gekommen. Es kommt häufig zu Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Banden sowie tödlichen Fehden zwischen rivalisierenden Grossfamilien innerhalb einer Stadt. Die arabische Minderheit macht in Israel mehr als 20 Prozent der gut zehn Millionen Einwohner aus. (sda/dpa)

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