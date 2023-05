Maddies Schwester wendet sich erstmals an die Öffentlichkeit

Sie lag daneben, als ihre Schwester Maddie vor 16 Jahren mutmasslich entführt wurde: Heute ist Amelie McCann 18 Jahre alt und spricht erstmals in der Öffentlichkeit.

Am 3. Mai 2007 verschwand Madeleine McCann aus einem Ferienappartement im portugiesischen Praia da Luz. Die damals dreijährige Britin schlief mit ihren jüngeren Geschwistern in einem Zimmer, während die Eltern in der Nähe ein Restaurant besuchten. Als die Mutter nach den Kindern schaute, war ein Bett plötzlich leer. Seitdem fehlt von Maddie jede Spur. Ihre jüngeren Geschwister traten nie an die Öffentlichkeit – bis jetzt.

Die heute 18-jährige Amelie McCann hat sich am Mittwoch zum 16. Jahrestag des Verschwindens geäussert. «Es ist schön, dass alle hier zusammen sind, aber es ist ein trauriger Anlass», sagte sie Berichten zufolge bei einer Trauerfeier für ihre Schwester in ihrem Heimatdorf Rothley in Leicestershire.

Es war Amelies erster öffentlicher Auftritt, ihr Zwillingsbruder Sean erschien nicht zur Gedenkveranstaltung. Fotos auf sozialen Medien zeigten, wie Amelie eine Kerze für Maddie und andere vermisste Kinder anzündete.

Kate und Gerry McCann, Maddies Eltern, richteten sich vor Ort nicht an die rund 70 Anwesenden. Auf der Website «findmadeleine.com» schrieben sie jedoch am Mittwoch: «Heute ist der 16. Jahrestag von Madeleines Entführung. Sie ist immer noch verschwunden... und wird immer noch sehr vermisst.» Es sei schwierig, Worte dafür zu finden, wie sie sich fühlten – deshalb veröffentlichten sie ein Gedicht. Zudem dankten sie den Unterstützern.

Maddies Fall hatte in den vergangenen Wochen wieder vermehrt für Schlagzeilen gesorgt: Zum einen wegen der Polin Julia W., die auf Instagram behauptet hatte, Madeleine zu sein. Ein DNA-Test bewies das Gegenteil:

Verdächtiger könnte bald freikommen

Zudem wurde bekannt, dass der in dem Fall verdächtige Christian B., der derzeit eine Haftstrafe absitzt, freikommen könnte. Ermittler gehen davon aus, dass der Deutsche Maddie entführte und umbrachte. Es gibt viele Hinweise, aber die Beweiskette ist nicht geschlossen, und es gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung.

Derzeit sitzt der Verdächtige in einem Gefängnis in Deutschland eine mehrjährige Haftstrafe für die Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz ab – dem Ort, wo auch die McCanns ihren Urlaub verbrachten.

