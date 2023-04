«Nicht zuständig»: Verdächtiger im Fall Maddie könnte bald freikommen

Das Landgericht Braunschweig hat sich bei Christian B. für nicht zuständig erklärt. Damit könnte der Verdächtige im Fall Maddie McCann in Kürze freikommen.

Christian B., der Verdächtige im Vermisstenfall Maddie McCann, könnte demnächst freikommen. Derzeit sitzt er eine Haftstrafe wegen Drogenhandels und Vergewaltigung ab.

Die verschwundene Madeleine McCann: Ein Verdächtiger in dem Vermisstenfall könnte bald freikommen. Bild: sda

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte ihn am Landgericht in Braunschweig wegen weiteren Fällen von Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs angeklagt. Die Taten sollen in Portugal vor gut 15 Jahren stattgefunden haben.

Jetzt hat sich das Landgericht für nicht zuständig erklärt. t-online liegt der Gerichtsbeschluss vor.

Im Mordfall Maddie ist Christian B. der Hauptverdächtige. Bislang fehlen aber konkrete Beweise. Da er schon zwei Drittel von seiner aktuellen Strafe verbüsst hat, könnte er demnächst auf freien Fuss kommen.