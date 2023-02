Seither kämpfen die Eltern der kleinen Maddie darum, ihre Tochter wiederzusehen und die Wahrheit über ihr Verschwinden zu erfahren. Ein Verdächtiger sitzt derzeit in Deutschland in Haft. Die dortigen Behörden gehen davon aus, dass der verurteilte Pädo-Kriminelle das Mädchen umgebracht hat.

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Nicht atomkraftfreundlich genug: Frankreich blockiert EU-Klima-Erklärung

Frankreich hat eine EU-Erklärung zur Klima- und Energiediplomatie blockiert. Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend bestätigten, bestand die Regierung in Paris darauf, eine atomkraftfreundliche Formulierung in das Dokument einzufügen. Weil dies Länder wie Deutschland nicht akzeptieren wollten, konnte die Erklärung bei einem Aussenministertreffen am Montag in Brüssel nicht wie geplant angenommen werden.