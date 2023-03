Polin, die sich für Maddie McCann hält, gibt Interview: «Habe dieselben Gesichtsausdrücke»

Der Fall Madeleine McCann

2007 verschwand die damals 3-jährige Britin Madeleine McCann aus einem Ferienapartment an der portugiesischen Algarve. Der Fall sorgte bis heute immer wieder für Schlagzeilen, da bisher nicht geklärt werden konnte, was mit Maddie tatsächlich geschah. Zeitweise wurden die Eltern verdächtigt, dann stand wieder eine Entführungsthese im Vordergrund. 2020 wurde in Deutschland ein verurteilter Kinderschänder festgenommen, der zur Zeit der Entführung in der Nähe der Ferienanlage wohnte. Gegen ihn wird seither als Verdächtiger ermittelt.