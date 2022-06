Ex-Guerillero besiegt TikTok-Opa – wie in Kolumbien erstmals ein Linker an die Macht kam

Als Teenager schloss er sich den Guerillas an, nun ist er Präsident: Gustavo Petro kämpfte für die Gerechtigkeit, überlebte Folter und Exil – und geht als erster linker Präsident Kolumbiens in die Geschichte ein.

Gustavo Petro stahl Milch aus Getränkelastwägen, um sie in Armenvierteln zu verteilen und schloss sich noch als Teenager der Guerilla-Organisation M-19 an. Tagsüber studierte Petro Wirtschaft, nachts liess er sich zum Kämpfer ausbilden und schlief neben gestohlenen Waffen.

Jetzt ist Gustavo Petro, der ehemalige Guerillero, Präsident von Kolumbien – der erste Linke an der Spitze Kolumbiens seit einem Jahrhundert. Obwohl er im Wahlkampf mehrfach betonte, er sei progressiv und nicht links.

Seine linke Herkunft ist unbestritten, spätestens mit dem Eintritt in die M-19.

Die M-19 machte immer wieder mit bewaffneten Aktionen auf sich aufmerksam. Am 6. November 1985 kam es zu einer der gewalttätigsten Aktionen der jüngsten Geschichte Kolumbiens. Mit über 5000 gestohlenen Waffen stürmten rund 35 Kämpfer der M-19 in den Justizpalast der Hauptstadt Bogota und nahmen 300 Geiseln in ihre Gewalt.

Aufnahmen der Belagerung des Justizpalastes (Obersten Gerichtshof von Kolumbien) durch die M-19-Guerillakämpfer am 7. November 1985. bild: National Police of Colombia

Nach 27 Stunden heftigen Kämpfen mit der kolumbianischen Armee endete das blutige Ereignis mit über 100 Toten, darunter viele Richter und einige Zivilisten. Petro war an der Aktion nicht beteiligt – er sass zu dieser Zeit im Gefängnis.

Mit über 5000 geklauten Waffen nahmen die Angreifer 300 Personen als Geisel. Vom Obersten Gericht verlangten die M-19-Mitglieder, dass Präsident Belisario Betancur in den Justizpalast komme, um dort zu verhandeln. Der Präsident weigerte sich und ordnete eine Notfallsitzung des Kabinetts an. national police of colombia.

Die Überzeugungen der M-19 teilte Petro aber früh. Die Guerilla-Organisation ging aus Präsidentschaftswahlen vom 19. April 1970 hervor. Die Guerilleros waren überzeugt, dass damals massiver Wahlbetrug begangen wurde.

Petros Rolle der M-19

Zu diesem Zeitpunkt war Petro zehn Jahre alt und vom Betrug felsenfest überzeugt. Politisch interessiert war der Junge aber schon, als er im Alter von sieben seinen Vater über den Tod des argentinischen Revolutionsführers Ernesto Che Guevara weinen sah.



Bestürzt über die Armut des Landes trat er mit 17 Jahren «M-19» bei. Neben seinem Studium hatte er sich einer militärischen Ausbildung unterzogen. Bei bewaffneten Operationen sei er laut eigenen Angaben nie dabei gewesen, er habe hauptsächlich von der Armee geklaute Waffen bei sich gehortet.

«Unsere militärische Ausbildung bestand mehr aus geheimen Techniken und dem Erlernen, Folter zu widerstehen, falls wir gefangen genommen werden. Dieser Moment hat meine Persönlichkeit stark beeinflusst. Wir mussten stark, konzentriert, leise sein: Unter Druck mussten wir lernen, ruhig zu bleiben. Das hat mir im Leben in den härtesten parlamentarischen Debatten gute Dienste geleistet, um ruhig und konzentriert zu bleiben.» Aus Gustavo Petro Autobiografie «Una vida, muchas vidas».

Dies wurde ihm 1985 zum Verhängnis. Aufgrund illegaler Kundgebungen wurde die Nationalarmee auf ihn aufmerksam. Ohne jeglichen Haftbefehl – wie er selbst sagt – wurde er von Behörden festgehalten, gefoltert und während 18 Monaten in vier verschiedenen Gefängnissen untergebracht.

Petro streitet bis heute ab, Teil des Hauptentscheidungskreises der M-19 gewesen zu sein: «Mein Interesse war der Aufbau eines regionalen Dialogs, nicht die Teilnahme an einer Militäroperation». Er betont auch immer wieder, dass M-19 nichts mit der marxistische FARC, die aus den Tiefen des kolumbianischen Dschungels heraus operiert, zu tun hatte.

Nach seiner Freilassung zog er sich trotz des blutigen Ereignisses im Justizpalast nicht aus der M-19 zurück. Er verschwand im Exil und tauchte erst wieder auf, als die M-19 Friedensverträge 1990 mit der Regierung unterzeichnete.

Die Gruppierung legte ihre Waffen erst nieder, als die Regierung einer Verfassungsänderung zustimmte, die sich stärker auf Menschenrechte konzentriert. Der Friedensprozess gilt bis heute als einer erfolgreichsten in der langen Konfliktgeschichte des Landes.

Beginn einer steilen Karriere

Für Petro war es der Auftakt seiner politischen Karriere – eine Karriere, die ihn – 32 Jahre später – als ersten linken Präsident Kolumbiens in die Geschichtsbücher führte.

Gustavo Petro und seine Frau Veronica Alcocer feiern gemeinsam mit ihren Angängern den Sieg nachdem den Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen in Bogota am Sonntag, 19. Juni 2022. Bild: keystone

«Es ist Geschichte, die wir in diesem Moment schreiben. Eine neue Geschichte für Kolumbien, für Lateinamerika, für die Welt», sagte Petro in seiner ersten Rede.

«Es ist Geschichte, die wir in diesem Moment schreiben. Eine neue Geschichte für Kolumbien, für Lateinamerika, für die Welt.»

Anhänger feiern nach dem Sieg des ehemaligen Rebellen Gustavo Petro bei der Stichwahl in Bucaramanga, Kolumbien, am Sonntag, 19. Juni 2022. Bild: keystone

Petro definiert sich selbst als progressiven linken Politiker in einem traditionellen und rechten Land. Zu oberst auf seiner Agenda steht die Bekämpfung der Korruption und der Umweltschutz. «Wenn wir in Kolumbien eine Ära des Friedens einleiten wollen, müssen wir das Korruptionsregime stürzen», sagte Petro bei der Abschlusskundgebung seiner Kampagne in Bogotá. Der Ex-Guerillero ist einer der ersten Staatschefs in der Region, die den Klimawandel ins Zentrum ihrer Politik gerückt haben.

Ausserdem möchte er neue Ölprojekte stoppen und neue Steuerformen vorantreiben. «Mein Ziel ist es nicht, die Reichen zu verarmen, sondern die Armen zu bereichern.»

Rund ein Drittel Kolumbiens gilt als sehr arm. Wirtschaftlich aber läuft es Kolumbien derzeit gut. Mit voraussichtlich rund 6 Prozent Wachstum ist Kolumbien bereits im zweiten Jahr die am stärksten wachsende Wirtschaft in ganz Lateinamerika. Um seine Ziele zu erreichen, wird die Wirtschaft weiter brummen müssen. Es dürfte deshalb auch der entscheidende Faktor sein, wie lange Gustavo Petro an der Macht bleibt.

Rodolfo Hernandez' TikTok-Strategie

Durchsetzen konnte sich Petro gegen den rechtsgerichteten Millionär Rodolfo Hernandez, der sich selbst «Ingenieur Rodolfo Hernandez» nennt – und Albert Einstein schon mit Adolf Hitler «verwechselte».

«Ich bin ein Anhänger eines grossen deutschen Denkers. Sein Name ist Adolf Hitler», sagte Hernandez 2016 in einem Interview mit dem Radiosender RCN. Als er 2021 als Präsidentschaftskandidat antrat, meinte er, sich damals geirrt zu haben. Denjenigen, den er wirklich zitieren wollte, sei Albert Einstein.

Im Wahlkampf machte er sich erneut auf sich aufmerksam – als TikTok-Opa.

Rodolfo Hernandez, Präsidentschaftskandidat zeigt seinen Stimmzettel vor der Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen in Bucaramanga, Kolumbien, am Sonntag, 29. Mai 2022. Bild: keystone

Denn anders als Petro führte Hernandez keinen traditionellen politischen Wahlkampf. Er setzte auf Technologie und neue Medien. Statt an Debatten teilzunehmen, wollte er die Wähler über die Smartphones erreichen. Er ging nicht nur viral mit einem Interview, bei dem er sich im Pyjama per Videokonferenz befragen liess, sondern auch mit seinen TikTok-Videos – die ihm den Namen «TikTok-Opa» oder «König von TikTok» einbrachten.