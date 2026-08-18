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Kanye West kündigt Konzerte in Russland an und will Putin treffen

FILE - Kanye West appears at the 67th annual Grammy Awards in Los Angeles on Feb. 2, 2025. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Britain-Festival-Ye
Ist auch in Russland umstritten – Ye, auch bekannt als Kanye West.Bild: keystone
People-News

Kanye West plant Shows in Russland und mögliches Treffen mit Putin

18.08.2026, 15:1418.08.2026, 15:14

Der umstrittene US-Rapper Ye, auch bekannt als Kanye West, hat mitten in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zwei Shows für Oktober in Russlands Touristenmetropole St. Petersburg angekündigt.

Möglich sei auch ein Treffen des Musikers mit Kremlchef Wladimir Putin, wenn es in den Terminkalender des Präsidenten passe, sagte die Parlamentsabgeordnete Swetlana Schurowa. Zuvor hatten die Organisatoren mitgeteilt, dass West von einem solchen Treffen «träume».

Geplant sind die Auftritte in Putins Heimatstadt am 10. und 11. Oktober in der Gazprom-Arena, die nach dem gleichnamigen staatlichen Gaskonzern benannt ist und bei Konzerten bis zu 80'000 Plätze bietet. Der Westen hat den Energieriesen wegen der Finanzierung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit Sanktionen belegt.

Die günstigsten Tickets für umgerechnet rund 100 Euro waren binnen kurzer Zeit ausverkauft, wie russische Medien berichteten. Auch die ursprünglich für 160'000 Rubel (rund 1'600 Euro) angebotenen VIP-Tickets sind nicht mehr zu haben. Am Dienstag gab es noch Eintrittskarten für zwischen 21'000 und 50'000 Rubel.

Russian President Vladimir Putin listens to the Governor of Nenets Autonomous Area Irina Gekht during their meeting at the Kremlin in Moscow, Monday, Aug. 17, 2026. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin P ...
Wladimir Putin will Ye treffen, wenn es die Agenda zulässt.Bild: keystone

Helle Aufregung in Russland – Streit um Auftritt

Die Ankündigung des Stars löste in Russland auch in Kreisen kremltreuer Kräfte helle Aufregung aus. Der Parlamentsabgeordnete Nikolai Nowikow forderte, dass der Rapper, wenn er schon in Russland Geld kassieren wolle, vor dem Auftritt seine «moralische Unterstützung» für den Krieg gegen die Ukraine bekunden solle. Sonst müsse das Konzert abgesagt werden.

Andere Abgeordnete wiederum warfen dem Musiker eine Vorliebe für den Diktator Adolf Hitler vor. Ultranationalisten der antiwestlichen Bewegung Sorok Sorokow kündigten an, die Texte des Rappers auf in Russland verbotene Inhalte – wie die Verherrlichung von Drogen – unter die Lupe zu nehmen.

Dagegen lobte etwa die im Kulturausschuss des Parlaments tätige Abgeordnete Jelena Drapeko, dass sie dem Musiker «vor dem Hintergrund einer allgemeinen antirussischen Hysterie» im Westen dankbar sei für sein Kommen. Er habe viele Fans in Russland. Schon 2024 gab es nach einem Besuch von Kanye West in Moskau bei der Geburtstagsfeier eines Designers lange Zeit Gerüchte über geplante Konzerte.

Kanye West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Musikern. Immer wieder fiel der Ex-Mann von Kim Kardashian mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf. Deshalb kassierte er auch schon Absagen von Konzerten – etwa im Juli in Italien. (nil/sda/dpa)

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Apropopos
18.08.2026 15:44registriert Mai 2025
Ich gehe davon aus, dass Trump als Tänzer auf der Bühne auftritt.
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