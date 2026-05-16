Finnland oder Australien: Wetten, dass eine Blondine den ESC gewinnt?

Linda Lampenius für Finnland oder Delta Goodrem für Australien? Diese beiden Frauen sind die Favoritinnen am ESC-Final in Wien. Bild: keystone/watson
Liveticker
Was ist der grösste Feiertag im Jahr? Natürlich das ESC-Finale! Hier könnt ihr alles loswerden, was euch dazu auf dem Herzen liegt, kommt rein, fühlt euch daheim, denn dieser Liveticker lebt von und für euch.
16.05.2026, 20:0016.05.2026, 20:12
Das lief bisher am ESC in Wien
Aus den beiden Halbfinalen vom Dienstag und Donnerstag konnten sich insgesamt 20 Länder für das Finale am Samstag qualifizieren. Veronica Fusaro schaffte den Sprung für die Schweiz leider nicht. Heute, im Finale, treffen diese 20 Qualifikanten schliesslich auf die «Big Four» Deutschland, Italien, Frankreich und Grossbritannien sowie Gastgeber Österreich.
Nach den beiden Halbfinalen konnte sich Finnland an der Spitze der Wettquoten festsetzen. Nach einem grandiosen Auftritt am Donnerstag legte Australien bei den Quotenmachern aber einen Senkrechtstart hin. Wer gewinnt nun also den Eurovision Song Contest 2026 in Wien? Du erfährst es oben im Ticker, wo wir dich den ganzen Abend lang durch das Finale begleiten.