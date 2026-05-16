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Eurovision Song Contest 2026: Das ESC-Finale im besten Ticker der Welt

ESC 2026 in Wien: Wer gewinnt den Eurovision Song Contest?
Linda Lampenius für Finnland oder Delta Goodrem für Australien? Diese beiden Frauen sind die Favoritinnen am ESC-Final in Wien. Bild: keystone/watson
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Finnland oder Australien: Wetten, dass eine Blondine den ESC gewinnt?

Was ist der grösste Feiertag im Jahr? Natürlich das ESC-Finale! Hier könnt ihr alles loswerden, was euch dazu auf dem Herzen liegt, kommt rein, fühlt euch daheim, denn dieser Liveticker lebt von und für euch.
16.05.2026, 20:0016.05.2026, 20:12
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger
Simone Meier
Simone Meier
Michael Kern
Michael Kern
Mara Widmer
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

SRF 1 - HD - Live

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21:02 Uhr:
von klugwarsnichtabergeil
Kann man bitte den ESC Liveticker mit dem Eishockey Liveticker verbinden!
Würde gerne Eishockey schauen (vieeel besser als der ESC) aber euer Liveticker ist einfach zuu gut!
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User-Input von John H.
von John H.
"Wetten, dass eine Blondine den ESC gewinnt"
"Und hier, live aus der Stadthalle Wien, unsere Nadine Sommerhalder"

nicht spoilern bitte!
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Und hier, live aus der Stadthalle Wien,
von Simone M.
unsere Nadine Sommerhalder, also die watson-Chefredaktorin herself. Ready to party.
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Finnland und Australien
von Simone M.
führen die Wetten immer noch an. Aber dann kommt auch schon ... Bulgarien! Also Dara mit «Bangaranga»! Auch da haben wir alle rein gar nichts dagegen.

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Gerade hat mir eine Kollegin erzählt,
von Simone M.
dass Sarah Engels sagt, sie sei keine Feministin, sie würde ja schliesslich Männer mögen. Tja, alles begriffen, würde ich sagen.
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Einen wundervollen guten Abend! Hier ohne weiteren Kommentar
von Simone M.
die Basis unserer Liveticker (ist das eigentlich legal?), das von Monsieur Baroni erfundene Trinkspiel. Er selbst steht heute mit seiner Band in Glasgow auf der Bühne (siehe Beweisbild).



Das lief bisher am ESC in Wien

Aus den beiden Halbfinalen vom Dienstag und Donnerstag konnten sich insgesamt 20 Länder für das Finale am Samstag qualifizieren. Veronica Fusaro schaffte den Sprung für die Schweiz leider nicht. Heute, im Finale, treffen diese 20 Qualifikanten schliesslich auf die «Big Four» Deutschland, Italien, Frankreich und Grossbritannien sowie Gastgeber Österreich.

Nach den beiden Halbfinalen konnte sich Finnland an der Spitze der Wettquoten festsetzen. Nach einem grandiosen Auftritt am Donnerstag legte Australien bei den Quotenmachern aber einen Senkrechtstart hin. Wer gewinnt nun also den Eurovision Song Contest 2026 in Wien? Du erfährst es oben im Ticker, wo wir dich den ganzen Abend lang durch das Finale begleiten.

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