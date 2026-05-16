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Israel am ESC 2026 und Russland nicht: Das ist der Grund

epa12951993 Noam Bettan (L) of Israel celebrates after the first semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 12 May 2026. The second semi-final of the ESC 2026 is schedule ...
Gehört auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten: Israel schneidet beim ESC weiterhin gut ab.Bild: keystone
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Warum Russland vom ESC ausgeschlossen ist – Israel aber nicht

16.05.2026, 17:3916.05.2026, 17:39

Russland führt in der Ukraine seit Jahren einen blutigen Angriffskrieg. Einem ähnlichen Vorwurf sieht sich auch Israel im Gazastreifen und im Libanon ausgesetzt. Warum wird der eine Staat dann seit Jahren vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen und der andere darf weiterhin mitmachen?

epaselect epa12942845 The ruins of a destroyed building after an Israeli airstrike in the Al-Shati refugee camp, west of Gaza City, Gaza Strip, 09 May 2026. The overnight attack targeted the building ...
Zerstörung und Leid im Gazastreifen.Bild: keystone

Diese Frage wird mit Israels Finalqualifikation erneut heiss diskutiert. Die Begründung ist ziemlich einfach: Russland wurde nicht wegen des Krieges, sondern aus einem anderen Grund suspendiert. Diese Erklärung hat der Generaldirektor der European Broadcasting Union (EBU), Noel Curran, der norwegischen Tageszeitung «Dagsavisen» 2024 gegeben:

«Der Eurovision Song Contest ist ein unpolitisches Musikereignis und ein Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern, die Mitglieder der EBU sind. Es handelt sich nicht um einen Wettbewerb zwischen Regierungen.»

Curran versteht, dass die Bilder aus dem Gazastreifen schockieren und drückt der unter dem Krieg leidenden Bevölkerung sein Beileid aus. Er sagt weiter: «Wir sind uns der vielen Stimmen bewusst, die fordern, Israel vom diesjährigen Wettbewerb auszuschliessen, so wie wir 2022 den russischen Sender nach dem Einmarsch in die Ukraine ausgeschlossen haben.»

Darum darf Russland nicht mitmachen

Der Angriffskrieg in der Ukraine ist aber nicht der eigentliche Grund, warum Russland vom ESC ausgeschlossen wurde. Es sei nicht Aufgabe der EBU, zwei Kriege miteinander zu vergleichen. Die russischen Sender dürfen nicht mittun, weil sie ihre Unabhängigkeit vom russischen Staat eingebüsst haben. Wie der EBU-Generaldirektor zur norwegischen Zeitung sagt, verstossen die russischen TV-Stationen damit gegen die geltenden Richtlinien.

In Israel hingegen stellt sich der staatliche Fernsehsender KAN immer wieder gegen die Regierung – und beweist damit seine Unabhängigkeit, sagt Curran. Premierminister Benjamin Netanjahu drohte in den vergangenen Jahren gar mehrfach damit, das Fernsehnetzwerk abzuschalten. Deshalb steht Curran zur Israel-Entscheidung und sagt:

«Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass der Eurovision Song Contest eine unpolitische Veranstaltung bleibt, die auch in Zukunft Menschen auf der ganzen Welt durch Musik vereint.»

(leo)

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