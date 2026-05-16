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ESC 2026: Startliste und Reihenfolge des Finals

epa12951686 Linda Lampenius x Pete Parkkonen of Finland performs during the first semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 12 May 2026. The second semi-final of the ESC ...
Finnland begeistert dieses Jahr mit Linda Lampenius und Pete Parkkonen.Bild: keystone
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Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das Finale

Am Samstag erreicht der Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit dem Finale seinen Höhepunkt. Die Schweiz ist leider nicht mehr dabei. Hier erfährst du, wann welcher Auftritt geplant ist.
16.05.2026, 18:0416.05.2026, 18:31

Ab 21 Uhr treten die Finalisten des diesjährigen Eurovision Song Contest ein letztes Mal gegeneinander an. In den frühen Morgenstunden ist dann klar, wer den ESC 2026 gewonnen hat – und wo der Wettbewerb nächstes Jahr ausgetragen wird.

Zu den 20 Qualifikanten aus den beiden Halbfinalen stossen zudem die «Big Four» Deutschland, Frankreich, Italien sowie Grossbritannien und Gastgeber Österreich. Eröffnet wird die Show am Samstag allerdings erneut von Vorjahressieger JJ, der «The Queen of the Night» zum Besten gibt.

Danach folgen die Länder in dieser Reihenfolge:

Inhaltsverzeichnis
Dänemark 🇩🇰Deutschland 🇩🇪Israel 🇮🇱Belgien 🇧🇪Albanien 🇦🇱Griechenland 🇬🇷Ukraine 🇺🇦Australien 🇦🇺Serbien 🇷🇸Malta 🇲🇹Tschechien 🇨🇿Bulgarien 🇧🇬Kroatien 🇭🇷Vereinigtes Königreich 🇬🇧Frankreich 🇫🇷Republik Moldau 🇲🇩Finnland 🇫🇮Polen 🇵🇱Litauen 🇱🇹Schweden 🇸🇪Zypern 🇨🇾Italien 🇮🇹Norwegen 🇳🇴Rumänien 🇷🇴Österreich 🇦🇹Schluss

Dänemark 🇩🇰

Song: «Før vi går hjem»
Von: Søren Torpegaard Lund

Deutschland 🇩🇪

Song: «Fire»
Von: Sarah Engels

Israel 🇮🇱

Song: «Michelle»
Von: Noam Bettan

Belgien 🇧🇪

Song: «Dancing on the Ice»
Von: Essyla

Albanien 🇦🇱

Song: «Nân»
Von: Alis

Griechenland 🇬🇷

Song: «Ferto»
Von: Akylas

Ukraine 🇺🇦

Song: «Ridnym»
Von: Leléka

Australien 🇦🇺

Song: «Eclipse»
Von: Delta Goodrem

Serbien 🇷🇸

Song: «Kraj mene»
Von: Lavina

Malta 🇲🇹

Song: «Bella»
Von: Aidan

Tschechien 🇨🇿

Song: «Crossroads»
Von: Daniel Žižka

Bulgarien 🇧🇬

Song: «Bangaranga»
Von: Dara

Kroatien 🇭🇷

Song: «Andromeda»
Von: Lelek

Vereinigtes Königreich 🇬🇧

Song: «Eins, Zwei, Drei»
Von: Look Mum No Computer

Frankreich 🇫🇷

Song: «Regarde!»
Von: Monroe

Republik Moldau 🇲🇩

Song: «Viva, Moldova!»
Von: Satoshi

Finnland 🇫🇮

Song: «Liekinheitin»
Von: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Polen 🇵🇱

Song: «Pray»
Von: Alicja

Litauen 🇱🇹

Song: «Sólo quiero más»
Von: Lion Ceccah

Schweden 🇸🇪

Song: «My System»
Von: Felicia

Zypern 🇨🇾

Song: «Jalla»
Von: Antigoni

Italien 🇮🇹

Song: «Per sempre sì»
Von: Sal Da Vinci

Norwegen 🇳🇴

Song: «Ya Ya Ya»
Von: Jonas Lovv

Rumänien 🇷🇴

Song: «Choke Me»
Von: Alexandra Căpitănescu

Österreich 🇦🇹

Song: «Tanzschein»
Von: Cosmó

Schluss

Nach den beiden Halbfinalen konnte Finnland seine Position als Favorit in den Wettquoten sogar noch ausbauen. Als Wildcard wird aber auch Israel gehandelt. Hier alle Wettquoten vor dem Finale:

Während die Stimmen ausgezählt werden, widmen sich diverse ESC-Grössen einem Medley aus ehemaligen ESC-Songs. Anlass dafür ist das 70. Jubiläum des Wettbewerbs.

(leo)

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