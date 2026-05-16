Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das Finale
Ab 21 Uhr treten die Finalisten des diesjährigen Eurovision Song Contest ein letztes Mal gegeneinander an. In den frühen Morgenstunden ist dann klar, wer den ESC 2026 gewonnen hat – und wo der Wettbewerb nächstes Jahr ausgetragen wird.
Zu den 20 Qualifikanten aus den beiden Halbfinalen stossen zudem die «Big Four» Deutschland, Frankreich, Italien sowie Grossbritannien und Gastgeber Österreich. Eröffnet wird die Show am Samstag allerdings erneut von Vorjahressieger JJ, der «The Queen of the Night» zum Besten gibt.
Danach folgen die Länder in dieser Reihenfolge:
Dänemark 🇩🇰
Song: «Før vi går hjem»
Von: Søren Torpegaard Lund
Deutschland 🇩🇪
Song: «Fire»
Von: Sarah Engels
Israel 🇮🇱
Song: «Michelle»
Von: Noam Bettan
Belgien 🇧🇪
Song: «Dancing on the Ice»
Von: Essyla
Albanien 🇦🇱
Song: «Nân»
Von: Alis
Griechenland 🇬🇷
Song: «Ferto»
Von: Akylas
Ukraine 🇺🇦
Song: «Ridnym»
Von: Leléka
Australien 🇦🇺
Song: «Eclipse»
Von: Delta Goodrem
Serbien 🇷🇸
Song: «Kraj mene»
Von: Lavina
Malta 🇲🇹
Song: «Bella»
Von: Aidan
Tschechien 🇨🇿
Song: «Crossroads»
Von: Daniel Žižka
Bulgarien 🇧🇬
Song: «Bangaranga»
Von: Dara
Kroatien 🇭🇷
Song: «Andromeda»
Von: Lelek
Vereinigtes Königreich 🇬🇧
Song: «Eins, Zwei, Drei»
Von: Look Mum No Computer
Frankreich 🇫🇷
Song: «Regarde!»
Von: Monroe
Republik Moldau 🇲🇩
Song: «Viva, Moldova!»
Von: Satoshi
Finnland 🇫🇮
Song: «Liekinheitin»
Von: Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Polen 🇵🇱
Song: «Pray»
Von: Alicja
Litauen 🇱🇹
Song: «Sólo quiero más»
Von: Lion Ceccah
Schweden 🇸🇪
Song: «My System»
Von: Felicia
Zypern 🇨🇾
Song: «Jalla»
Von: Antigoni
Italien 🇮🇹
Song: «Per sempre sì»
Von: Sal Da Vinci
Norwegen 🇳🇴
Song: «Ya Ya Ya»
Von: Jonas Lovv
Rumänien 🇷🇴
Song: «Choke Me»
Von: Alexandra Căpitănescu
Österreich 🇦🇹
Song: «Tanzschein»
Von: Cosmó
Schluss
Nach den beiden Halbfinalen konnte Finnland seine Position als Favorit in den Wettquoten sogar noch ausbauen. Als Wildcard wird aber auch Israel gehandelt. Hier alle Wettquoten vor dem Finale:
Während die Stimmen ausgezählt werden, widmen sich diverse ESC-Grössen einem Medley aus ehemaligen ESC-Songs. Anlass dafür ist das 70. Jubiläum des Wettbewerbs.
(leo)