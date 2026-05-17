Die bulgarische Sängerin Dara freut sich über ihren Sieg am ESC 2026 in Wien. Bild: keystone

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Wie sich Bulgarien zum ESC-Sieg sang: So vergaben Jury und Publikum ihre Punkte

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Die Buchmacher lagen total daneben! Bulgarien konnte dann den meisten Punkten des Publikums und von der Jury deutlich vor Israel gewinnen. Der Favorit nach Wettquoten, Finnland, kam hingegen nur gerade auf den 6. Platz. Hier die Schlussrangliste des Eurovision Song Contest 2026 in Wien:

Die Rangliste

Bulgarien: 516 Punkte Israel: 343 Punkte Rumänien: 296 Punkte Australien: 287 Punkte Italien: 281 Punkte Finnland: 279 Punkte Dänemark: 243 Punkte Republik Moldau: 226 Punkte Ukraine: 221 Punkte Griechenland: 220 Punkte Frankreich: 158 Punkte Polen: 150 Punkte Albanien: 145 Punkte Norwegen: 134 Punkte Kroatien: 124 Punkte Tschechien: 113 Punkte Serbien: 90 Punkte Malta: 89 Punkte Zypern: 75 Punkte Schweden: 51 Punkte Belgien: 36 Punkte Litauen: 22 Punkte Deutschland: 12 Punkte Österreich: 6 Punkte Vereinigtes Königreich: 1 Punkt

Die Jurypunkte

Doch wie kamen diese Punkte zusammen? Wie erwähnt, überzeugte Bulgarien sowohl die Jurys als auch das Publikum. Bitter für Australien: Sie lagen nach dem Juryvoting noch auf Platz 2. Hier die Rangliste nach Jurypunkten:

Bulgarien: 204 Punkte Australien: 165 Punkte Dänemark: 165 Punkte Frankreich: 144 Punkte Finnland: 141 Punkte Italien: 134 Punkte Polen: 133 Punkte Israel: 123 Punkte Norwegen: 115 Punkte Tschechien: 104 Punkte Malta: 81 Punkte Griechenland: 73 Punkte Rumänien: 64 Punkte Albanien: 60 Punkte Ukraine: 54 Punkte Kroatien: 53 Punkte Republik Moldau: 43 Punkte Zypern: 41 Punkte Serbien: 38 Punkte Belgien: 36 Punkte Schweden: 35 Punkte Deutschland: 12 Punkte Litauen: 10 Punkte Österreich: 1 Punkt Vereinigtes Königreich: 1 Punkt

Die Publikumspunkte

Die Jury zu überzeugen ist am ESC aber nur die halbe Miete – auch das Publikum muss begeistert sein. Dieses Kunststück gelang besonders drei Ländern: Bulgarien, Rumänien und Israel. Hier die Rangliste nach Publikumspunkten:

Bulgarien: 312 Punkte Rumänien: 232 Punkte Israel: 220 Punkte Republik Moldau: 183 Punkte Ukraine: 167 Punkte Italien: 147 Punkte Griechenland: 147 Punkte Finnland: 138 Punkte Australien: 122 Punkte Albanien: 85 Punkte Dänemark: 78 Punkte Kroatien: 71 Punkte Serbien: 52 Punkte Zypern: 34 Punkte Norwegen: 19 Punkte Polen: 17 Punkte Schweden: 16 Punkte Frankreich: 14 Punkte Litauen: 12 Punkte Tschechien: 9 Punkte Malta: 8 Punkte Österreich: 5 Punkte Belgien: 0 Punkte Deutschland: 0 Punkte Vereinigtes Königreich: 0 Punkte

Wo waren sich Jury und Publikum besonders uneinig?

Besonders bei Rumänien fiel das Verdikt von Jurys und Publikum ziemlich unterschiedlich aus: Die Jurys vergaben lediglich 64 Punkte, dank 232 Publikumspunkten reichte es dennoch für den 3. Platz. Ähnlich sah es beim Beitrag der Republik Moldau aus: Die Jurys verliehen nur gerade 43, das Publikum hingegen 183 Punkte.

Umgekehrt war es bei Frankreich. Die Jurys konnten die Franzosen noch überzeugen, es gab 144 Punkte. Das Publikum hingegen war weniger begeistert, es verlieh Frankreich nur gerade 14 Punkte.

Besonders erfreulich für alle Teilnehmenden: Niemand musste mit «zero points» nach Hause. Etwas bitter ging die Sache für Gastgeber Österreich aus, mit sechs Punkten reichte es nur gerade für den vorletzten Platz. (leo)