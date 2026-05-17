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Punktevergabe am ESC 2026 in Wien: Die Ranglisten nach Jury und Publikum

epa12966164 Dara of Bulgaria reacts onstage after winning the grand final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 17 May 2026. EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Die bulgarische Sängerin Dara freut sich über ihren Sieg am ESC 2026 in Wien.Bild: keystone
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Wie sich Bulgarien zum ESC-Sieg sang: So vergaben Jury und Publikum ihre Punkte

17.05.2026, 01:2817.05.2026, 01:28

Die Buchmacher lagen total daneben! Bulgarien konnte dann den meisten Punkten des Publikums und von der Jury deutlich vor Israel gewinnen. Der Favorit nach Wettquoten, Finnland, kam hingegen nur gerade auf den 6. Platz. Hier die Schlussrangliste des Eurovision Song Contest 2026 in Wien:

Die Rangliste

  1. Bulgarien: 516 Punkte
  2. Israel: 343 Punkte
  3. Rumänien: 296 Punkte
  4. Australien: 287 Punkte
  5. Italien: 281 Punkte
  6. Finnland: 279 Punkte
  7. Dänemark: 243 Punkte
  8. Republik Moldau: 226 Punkte
  9. Ukraine: 221 Punkte
  10. Griechenland: 220 Punkte
  11. Frankreich: 158 Punkte
  12. Polen: 150 Punkte
  13. Albanien: 145 Punkte
  14. Norwegen: 134 Punkte
  15. Kroatien: 124 Punkte
  16. Tschechien: 113 Punkte
  17. Serbien: 90 Punkte
  18. Malta: 89 Punkte
  19. Zypern: 75 Punkte
  20. Schweden: 51 Punkte
  21. Belgien: 36 Punkte
  22. Litauen: 22 Punkte
  23. Deutschland: 12 Punkte
  24. Österreich: 6 Punkte
  25. Vereinigtes Königreich: 1 Punkt

Die Jurypunkte

Doch wie kamen diese Punkte zusammen? Wie erwähnt, überzeugte Bulgarien sowohl die Jurys als auch das Publikum. Bitter für Australien: Sie lagen nach dem Juryvoting noch auf Platz 2. Hier die Rangliste nach Jurypunkten:

  1. Bulgarien: 204 Punkte
  2. Australien: 165 Punkte
  3. Dänemark: 165 Punkte
  4. Frankreich: 144 Punkte
  5. Finnland: 141 Punkte
  6. Italien: 134 Punkte
  7. Polen: 133 Punkte
  8. Israel: 123 Punkte
  9. Norwegen: 115 Punkte
  10. Tschechien: 104 Punkte
  11. Malta: 81 Punkte
  12. Griechenland: 73 Punkte
  13. Rumänien: 64 Punkte
  14. Albanien: 60 Punkte
  15. Ukraine: 54 Punkte
  16. Kroatien: 53 Punkte
  17. Republik Moldau: 43 Punkte
  18. Zypern: 41 Punkte
  19. Serbien: 38 Punkte
  20. Belgien: 36 Punkte
  21. Schweden: 35 Punkte
  22. Deutschland: 12 Punkte
  23. Litauen: 10 Punkte
  24. Österreich: 1 Punkt
  25. Vereinigtes Königreich: 1 Punkt

Die Publikumspunkte

Die Jury zu überzeugen ist am ESC aber nur die halbe Miete – auch das Publikum muss begeistert sein. Dieses Kunststück gelang besonders drei Ländern: Bulgarien, Rumänien und Israel. Hier die Rangliste nach Publikumspunkten:

  1. Bulgarien: 312 Punkte
  2. Rumänien: 232 Punkte
  3. Israel: 220 Punkte
  4. Republik Moldau: 183 Punkte
  5. Ukraine: 167 Punkte
  6. Italien: 147 Punkte
  7. Griechenland: 147 Punkte
  8. Finnland: 138 Punkte
  9. Australien: 122 Punkte
  10. Albanien: 85 Punkte
  11. Dänemark: 78 Punkte
  12. Kroatien: 71 Punkte
  13. Serbien: 52 Punkte
  14. Zypern: 34 Punkte
  15. Norwegen: 19 Punkte
  16. Polen: 17 Punkte
  17. Schweden: 16 Punkte
  18. Frankreich: 14 Punkte
  19. Litauen: 12 Punkte
  20. Tschechien: 9 Punkte
  21. Malta: 8 Punkte
  22. Österreich: 5 Punkte
  23. Belgien: 0 Punkte
  24. Deutschland: 0 Punkte
  25. Vereinigtes Königreich: 0 Punkte

Wo waren sich Jury und Publikum besonders uneinig?

Besonders bei Rumänien fiel das Verdikt von Jurys und Publikum ziemlich unterschiedlich aus: Die Jurys vergaben lediglich 64 Punkte, dank 232 Publikumspunkten reichte es dennoch für den 3. Platz. Ähnlich sah es beim Beitrag der Republik Moldau aus: Die Jurys verliehen nur gerade 43, das Publikum hingegen 183 Punkte.

Umgekehrt war es bei Frankreich. Die Jurys konnten die Franzosen noch überzeugen, es gab 144 Punkte. Das Publikum hingegen war weniger begeistert, es verlieh Frankreich nur gerade 14 Punkte.

Besonders erfreulich für alle Teilnehmenden: Niemand musste mit «zero points» nach Hause. Etwas bitter ging die Sache für Gastgeber Österreich aus, mit sechs Punkten reichte es nur gerade für den vorletzten Platz. (leo)

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