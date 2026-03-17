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Richter krank: Verhandlungstag gegen Høiby fällt aus

Richter krank: Verhandlungstag gegen Høiby fällt aus

17.03.2026, 13:0317.03.2026, 13:03

Unerwartete Pause im Prozess gegen Marius Borg Høiby, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin: Wegen einer Erkrankung des Richters fällt der Verhandlungstag am heutigen Dienstag aus. Dabei war dieser mit Spannung erwartet worden.

A court sketch of Marius Borg Hoiby during the first day of the trial against him, which is taking place in room 250 of the Oslo District Court, Norway, Tuesday Feb. 3, 2026. (Drawing: Ane Hem / NTB P ...
Der heutige Verhandlungstag gegen Høiby fällt aus.Bild: keystone

Denn eigentlich wollte Staatsanwalt Sturla Henriksbø sein Plädoyer fortsetzen und bekanntgeben, welches Strafmass er für den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin fordert. Das muss nun warten. Man hoffe, den Prozess am Mittwoch fortzusetzen und wie geplant am Donnerstag abschliessen zu können, hiess es in einer Mitteilung des Gerichts.

Høiby ist in 40 Punkten angeklagt – darunter in vier Fällen von Vergewaltigung nach norwegischem Recht. (dab/sda/dpa)

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