Richter krank: Verhandlungstag gegen Høiby fällt aus

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Unerwartete Pause im Prozess gegen Marius Borg Høiby, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin: Wegen einer Erkrankung des Richters fällt der Verhandlungstag am heutigen Dienstag aus. Dabei war dieser mit Spannung erwartet worden.

Der heutige Verhandlungstag gegen Høiby fällt aus. Bild: keystone

Denn eigentlich wollte Staatsanwalt Sturla Henriksbø sein Plädoyer fortsetzen und bekanntgeben, welches Strafmass er für den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin fordert. Das muss nun warten. Man hoffe, den Prozess am Mittwoch fortzusetzen und wie geplant am Donnerstag abschliessen zu können, hiess es in einer Mitteilung des Gerichts.

Høiby ist in 40 Punkten angeklagt – darunter in vier Fällen von Vergewaltigung nach norwegischem Recht. (dab/sda/dpa)