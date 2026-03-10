recht sonnig15°
International
Norwegen

Antrag abgelehnt: Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft

10.03.2026, 14:16

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin bleibt während des Prozesses gegen ihn in Untersuchungshaft. Marius Borg Høibys Antrag auf Freilassung wurde abgelehnt, wie das zuständige Gericht in Oslo mitteilte.

This court sketch by Ane Hem shows the defendant Marius Borg Hoiby in the witness box during his trial in Oslo, Norway, Thursday Feb. 5, 2026. (Ane Hem/NTB Scanpix via AP) Trial against Marius Borg Hø ...
Marius Borg Høiby muss in U-Haft bleiben.Bild: keystone

«Das Gericht verweist auf die Schwere und den Umfang des Falls sowie die hohe Wiederholungsgefahr», hiess es. Diese Gefahr sei nicht mehr gegeben, hatte die Anwältin des norwegischen «Bonusprinzen» zuvor argumentiert.

Mitten in dem Vergewaltigungs-Prozess hatte Høiby zuvor die Freilassung beantragt. Der 29-Jährige war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstossen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Frau ist eines der mutmasslichen Opfer in dem Verfahren. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ausgelöst. In der Beziehung zu der Frau soll Høiby mehrfach gewalttätig geworden sein. Trotzdem hatten sich die beiden bis kurz vor Prozessbeginn regelmässig gesehen. (dab/sda/dpa)

