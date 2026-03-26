Aryna Sabalenka steht beim WTA-1000-Turnier in Miami erneut im Final, in dem sie auf die Amerikanerin Coco Gauff trifft. Die Vorjahressiegerin bezwingt im Halbfinal die Kasachin Jelena Rybakina 6:4, 6:3.
Der Halbfinal-Sieg in Miami war für Sabalenka ein kleines Jubiläum. Beim 17. Aufeinandertreffen mit Rybakina kam sie zum zehnten Sieg. Ausgeglichen ist Sabalenkas Bilanz gegen ihre Kontrahentin im Final. Von den bisherigen zwölf Partien haben sie und Gauff, die Nummer 4 der Welt, je sechs für sich entschieden. (riz/sda)
Der Halbfinal-Sieg in Miami war für Sabalenka ein kleines Jubiläum. Beim 17. Aufeinandertreffen mit Rybakina kam sie zum zehnten Sieg. Ausgeglichen ist Sabalenkas Bilanz gegen ihre Kontrahentin im Final. Von den bisherigen zwölf Partien haben sie und Gauff, die Nummer 4 der Welt, je sechs für sich entschieden. (riz/sda)