Benedikt Roos am Donnerstag in Thun. Bild: keystone

Armeechef steht hinter der neuen Pistole: «Überrascht, wie emotional das diskutiert wird»

Armeechef Benedikt Roos zog am Donnerstag eine erste Bilanz in seiner neuen Funktion. Dabei kam er auch auf die Beschaffung der neuen Armeepistole zu sprechen.

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«Wir sind froh um jeden Franken, den wir bekommen»: Das sagt Armeechef Benedikt Roos bei seiner ersten Bilanz nach knappen drei Monaten im Amt vor den Medien.

Dabei gehe es ihm nicht um die Armee an sich, sondern um die Sicherheit der Schweiz, sagte Roos bei seinem Auftritt am Donnerstag auf dem Waffenplatz in Thun BE. Dort hatte er vor vierzig Jahren seine Rekrutenschule begonnen.



«Mein Start als Armeechef war dynamisch», sagte Roos. Das habe er auch nicht anders erwartet. Er gehe seine neue Aufgabe mit Zuversicht und mit Motivation an. Denn am Ende des Tages komme es auf die Menschen an, die Soldatinnen und Soldaten. Der Armeechef forderte, den Soldatinnen und Soldaten Sorge zu tragen. Sie hätten Respekt und Anerkennung verdient.

«Unsere Miliz ist unsere Geheimwaffe», so Roos weiter. Die Armeeangehörigen brächten aus ihrem zivilen Leben wichtige Erfahrungen und Knowhow mit. Was die Schweizer Milizarmee für den Schutz des eigenen Landes leiste, interessiere auch Nachbarländer.

Benedikt Roos zog nach knapp drei Monaten im Amt eine erste Bilanz. Bild: keystone

Roos steht hinter der Beschaffung der P320

Roos kam auch auf die Beschaffung der Pistole SIG Sauer P320 zu sprechen. Eine watson-Recherche enthüllte, dass diese im Truppenversuch deutlich schlechter abschnitt als die Glock 45. Während die Glock 45 die Gesamtnote 7 (auf einer Skala bis 10) erhielt, gab es für die P320 die Tiefstnote 1. Dennoch entschied sich Rüstungschef Urs Loher für die P320.

«Mit der Pistole gewinnen wir den Krieg nicht.» Benedikt Roos.

Er sei überrascht gewesen, wie emotional das diskutiert werde. Es erinnere ihn an die Fussball-Nationalmannschaft, die auch sechs Millionen Nationaltrainer habe, so Roos. «Mit der Pistole gewinnen wir den Krieg nicht und haben auch nicht die Antworten auf die grossen Bedrohungen», sagte der Armeechef.

Wichtig sei, dass es bei der Armeepistole nicht nur technische, sondern auch rüstungspolitische Bedingungen gebe. Mit der P320 habe man ein Produkt, das in der Schweiz produziert werden könne.

So gross seien die Unterschiede zwischen den evaluierten Pistolen nicht gewesen, sagte Roos weiter. «Darum kann ich dahinterstehen, dass wir diese Pistole beschaffen werden.» (cma/sda)

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