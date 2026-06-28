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Putin ruft Krisensitzung zu russischem Treibstoffmangel ein

Russian President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting via videoconference at the Kremlin in Moscow, Thursday, June 25, 2026. (Pavel Byrkin/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Vladimir Put ...
Hat ein ernsthaftes Versorgungsproblemen mit Treibstoff: Wladimir Putin.Bild: keystone

Putin ruft Krisensitzung zu russischem Treibstoffmangel ein

28.06.2026, 19:4628.06.2026, 19:46

Kremlchef Wladimir Putin hat eine Krisensitzung zu den aktuellen russischen Versorgungsproblemen mit Treibstoff einberufen. Zuallererst müssten die Auswirkungen der wiederholten ukrainischen Angriffe gegen Raffinerien und anderen Objekten der Erdölindustrie abgefedert werden. «Wir müssen die Folgen terroristischer Anschläge auf unsere zivilen Einrichtungen und die Infrastruktur reduzieren», wurde er von der Staatsagentur Tass zitiert. An der Sitzung nahmen Vertreter diverser Ministerien sowie der wichtigsten Erdöl-Produzenten Russlands teil.

Die zuletzt verstärkten ukrainischen Angriffe gegen die Erdölindustrie in Russland haben zu ernsthaften Versorgungsproblemen geführt. «An den Tankstellen gibt es Warteschlangen, die benötigten Benzinsorten sind nicht immer vorrätig», sagte Putin. Er bestätigte, dass bereits über ein Exportverbot für Diesel-Treibstoff nachgedacht werde. Russland habe inzwischen begonnen, seine Benzinreserven anzuzapfen.

Putin erwartete schon im Juli eine deutliche Erhöhung der Produktion der wichtigsten Treibstoffarten. «Die sich stellenden aussergewöhnlichen Aufgaben werden gelöst, und zwar klar, zügig und kompetent im Interesse des Landes und unserer Bürger», gab er den Produzenten und Ministerien eine klare Marschrichtung vor.

Der ständigen ukrainischen Angriffe gegen Ölanlagen haben im Alltag der Russen bereits tiefere Spuren hinterlassen: Die Treibstoffkrise, die auf der 2014 von Russland annektierten Krim ihren Anfang nahm, hat inzwischen fast sämtliche Regionen des Landes erfasst. Lange Schlangen bilden sich an den Tankstellen, die noch Benzin verkaufen. Auf der Krim geben die Tankstellen derweil Treibstoff gar nicht mehr an Privatpersonen ab. (sda/dpa)

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