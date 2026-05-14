wolkig, aber kaum Regen11°
DE | FR
burger
International
Armee

Papst Leo XIV. verurteilt vor Universität in Rom die globale Aufrüstung

epa12956416 Pope Leo XIV speaks during his visit to Sapienza University in Rome, Italy, 14 May 2026. This engagement highlights Pope&#039;s interest in youth, education, and the intersection of faith ...
Der Papst fand in seiner Rede vor einem Studenten-Publikum klare Worte.Bild: keystone

«Vergiftung der Vernunft»: Papst Leo XIV. prangert weltweite Aufrüstung an

14.05.2026, 16:1814.05.2026, 16:18

Papst Leo XIV. hat den weltweiten Anstieg der Militärausgaben verurteilt. «Man darf eine Aufrüstung, die Spannungen und Unsicherheit vergrössert, Investitionen in Bildung und Gesundheit schmälert, das Vertrauen in die Diplomatie widerlegt und Eliten bereichert, denen das Gemeinwohl gleichgültig ist, nicht ‹Verteidigung› nennen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Besuch in der Sapienza-Universität in Rom.

Vor Studenten sprach Leo – der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri – von einer «Welt, die leider von Kriegen und von der Sprache des Krieges entstellt ist». Dabei handele es sich um eine «Vergiftung der Vernunft, die von der geopolitischen Ebene in jede soziale Beziehung» eindringe, sagte Leo weiter.

Er warnte ausserdem vor dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kriegsführung. Mit Blick auf die Kriege in der Ukraine, im Gazastreifen und den palästinensischen Gebieten, im Libanon und im Iran sprach der Papst von einer «unmenschlichen Entwicklung der Beziehung zwischen Krieg und neuen Technologien in einer Spirale der Vernichtung». Er rief die Universitätsstudenten auf, gemeinsam mit ihm «Gestalter eines echten Friedens» zu sein.

Leo hatte in den vergangenen Wochen den Unmut von US-Präsident Donald Trump auf sich gezogen, nachdem er mehrfach Krieg kritisiert und zum Frieden aufgerufen hatte. Trump zeigte sich wütend und griff Leo auf seiner Plattform Truth Social in mehreren Beiträgen wegen dessen Äusserungen verbal an. (sda/dpa)

Mehr zum Papst:

Ein Jahr im Amt: In diesen 5 Punkten hat Papst Leo die Welt überrascht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der neue Papst Leo XIV.
1 / 21
Der neue Papst Leo XIV.

Am Donnerstag, dem zweiten Wahltag, schauten Gläubige ganz gespannt auf den Schornstein der sixtinische Kapelle auf dem Petersplatz.
quelle: keystone / giuseppe lami
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Papst Leo äussert sich zu seiner Rolle in der Politik
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Italien: Polizisten sollen Daten von Prominenten verkauft haben
Die italienischen Behörden ermitteln nach einem mutmasslichen Fall von Datenhandel gegen zwei Polizeibeamte.
Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts, Nicola Gratteri, sollen sie vertrauliche Informationen über Fussballer, Unternehmer, Sänger und Schauspieler aus offiziellen Datenbanken abgefragt und verkauft haben. Für die Daten habe es sogar eine Preisliste gegeben, sagte Gratteri bei einer Pressekonferenz in Neapel.
Zur Story