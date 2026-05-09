Polizeirapport

Mann aus Rumänien nach Einbruch in Zuchwil SO festgenommen

Die Kantonspolizei Solothurn hat in der Nacht auf Samstag in Gerlafingen SO einen 25-jährigen Mann aus Rumänien vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll zuvor in ein Elektronik-Verkaufsgeschäft in Zuchwil eingebrochen sein.

Einer zweiten tatverdächtigen Person sei die Flucht gelungen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmittag mit. Derzeit liefen Ermittlungen, um die Identität der Person festzustellen.

Der Einbruch an der Dorfackerstrasse in Zuchwil wurde der Polizei gemäss eigenen Angaben kurz vor 02:40 Uhr gemeldet. Die beiden Tatverdächtigen seien anschliessend mit einem schwarzen Auto geflüchtet.

Die eingeleitete Fahndung war erfolgreich. Rund eineinhalb Stunden danach entzog sich der Lenker eines Autos mit bulgarischen Kennzeichen einer Kontrolle. Die Polizei identifizierte die Person als den Gesuchten, nachdem sie ihn anhalten und festnehmen konnte. Dabei wurden sowohl das Flucht- wie auch das Polizeifahrzeug beschädigt. (hkl/sda)