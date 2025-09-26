Leiche hinter Riesenrad auf Oktoberfest entdeckt – Polizei ermittelt

Mitten auf dem Wiesn-Festgelände: Ein Mann liegt leblos hinter dem Riesenrad. Wenig später gibt es Gewissheit.

Leon Pollok, Sven Sartison / t-online

Ein Artikel von

Auf dem Gelände des Münchner Oktoberfests ist am Freitagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Das bestätigte die Polizei gegenüber t-online. Zuerst hatten «Bild» und der «Münchner Merkur» berichtet.

Demnach wurde der leblose Mann von einem Wiesn-Mitarbeiter gegen 6 Uhr bei den Schaustellerwohnwagen nahe dem Riesenrad entdeckt. Es soll sich um den Mitarbeiter eines Schaustellerbetriebs in mittlerem Alter handeln. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ein Sprecher sagte: «Wir haben aber keine Anzeichen gefunden, die auf Fremdeinwirkung hindeuten könnten».

Todesfall überschattete bereits Wiesn-Eröffnung

Es ist nicht der erste Todesfall auf der Wiesn in diesem Jahr: Bereits vor der Eröffnung des grössten Volksfests der Welt war am Samstag eine Schaustellerin in ihrem Wagen gestorben. Die 71-Jährige starb ersten Ermittlungen zufolge nach einem medizinischen Notfall. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Die Wiesn auf der Münchner Theresienwiese läuft noch bis zum 5. Oktober. Am Freitag öffnete das Festgelände um 10 Uhr für Besucher.