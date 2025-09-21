Nebel14°
Video zeigt Ansturm aufs Oktoberfest in München

Video: instagram/Hanna Dedial

Mit Vollgas aufs Festgelände: So sieht's aus, wenn alle einen Platz im Bierzelt wollen

21.09.2025, 04:3821.09.2025, 04:38

Am Samstagmorgen wurden die Wiesn für das diesjährige Münchner Oktoberfests eröffnet. Bis am 5. Oktober wird nun die 190. Ausgabe des Volksfestes ausgetragen. Wie immer wurde die Eröffnung von den vorfreudigen Feierwütigen heiss erwartet. Als die Tore schliesslich um Punkt 9 Uhr geöffnet wurden, stürmten Tausende aufs Gelände – ohne Rücksicht auf Verluste. Die Videos davon gingen – wie mittlerweile jedes Jahr – viral:

Erster Festtag bringt Hitzerekord

Nicht nur waren die Besucherinnen und Besucher im Eiltempo auf dem Festgelände unterwegs – auch die Temperatur brachte einen Rekord mit sich. Mit 30,7 Grad am Nachmittag, wie «tz» schreibt, wurde es am Nachmittag richtig heiss. Der Rekord von heute ersetzt den bisherigen Höchstwert, der am 22. September 1993 gemessen wurde.

Bis die ersten Gäste ihr erstes Bier bekamen, mussten sie sich in der Hitze noch etwas gedulden. Am Mittag wurde dann traditionell das erste Bierfass angezapft. Dies erledigte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und eröffnete mit dem Ruf «O'zapft is» das Volksfest.

Über die nächsten 16 Tage werden bis zu sechs Millionen Gäste erwartet. Die erste Mass ging in alter Oktoberfest-Tradition, an den bayrischen Ministerpräsidenten. Markus Söder bezeichnete das Oktoberfest als «eine Auszeit in krisenhaften Zeiten».
(hde)​

Mehr zum grössten Bierfest der Welt
