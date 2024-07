Polizeirapport

Schweizer Model in Thailands Hauptstadt Bangkok getötet

Ein Schweizer Model ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok getötet worden. Die Polizei verdächtigt den Mann der 24-Jährigen, sie in ihrem Zuhause im Südosten der Stadt erstochen zu haben.

Das international tätige Model wurde bereits am vergangenen Donnerstagabend (Lokalzeit) getötet, wie thailändische Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Ihr Ehemann war demnach mit ihr in ein Spital gefahren und behauptete, die Frau habe Suizid begehen wollen. Die Polizei nahm den Mann fest. Nach der Sichtung von Überwachungsbildern und des Tatorts verdächtigt sie ihn, die Tötung verschleiern zu wollen.

Das Schweizer Aussendepartement bestätigte den Tod einer Schweizer Bürgerin in Thailand gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Genauere Angaben wollte die Behörde nicht machen.

Die frühere Model-Agentur der Frau erklärte der «Bangkok Post», die Schweizerin habe während mehrerer Jahre für sie gearbeitet. Ende letzten Jahres war der Vertrag ausgelaufen. Für die Agentur waren auch bekannte Models wie Gaile Lok und Danielle Graham tätig. Den Berichten zufolge war die Frau auch Staatsangehörige von Hongkong. (sda)