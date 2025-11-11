Mann flog ohne Lizenz Airbus-Linienmaschinen – mindestens ein Jahr lang

Mindestens ein Jahr arbeitete ein Mann als Pilot – obwohl ihm die nötigen Qualifikationen fehlten. Er soll sie kurzerhand gefälscht haben.

Konstantin Hitscher / t-online

Er soll in ganz Europa unterwegs gewesen sein: Wie das auf Flugverkehr spezialisierte Nachrichtenportal «Aero Telegraph» berichtet, flog ein Mann monatelang als Flugkapitän unzählige Passagiere – ohne über die nötige Lizenz zu verfügen.

Auch die Gesellschaft Eurowings arbeitet mit Avion Express zusammen, Bild: APA/APA

Demnach sei der Mann mit den Initialen L. A. B. offiziell nie über die Qualifikation als Co-Pilot hinausgekommen. Und trotzdem habe er bei der litauischen Airline Avion Express eine Anstellung als Pilot erhalten. Um den Job zu bekommen, soll L. A. B. seine Unterlagen gefälscht haben.

Avion Express ist darauf spezialisiert, Fluggesellschaften kurzfristig Maschinen und Crew zur Verfügung zu stellen. Wie das Branchenportal «Aero Telegraph» schreibt, wird dieser Dienst vor allem in der Hochsaison von anderen Airlines genutzt. Zur Flotte der Airline gehören überwiegend Airbus A320 und A321.

Auch Eurowings arbeitete mit Airline zusammen

Wie die «Mallorca-Zeitung» berichtet, soll der Ableger Avion Express Malta auch mit Eurowings zusammenarbeiten. Eurowings ist der führende Mallorca-Flieger.

Avion Express erklärte gegenüber «Aero Telegraph», dass der Beschuldigte für sie gearbeitet hat. Eine Sprecherin sagte, dem Unternehmen seien «nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung bekannt geworden».

In der Folge sei eine interne Untersuchung gestartet worden. Gleichzeitig betont die Airline, dass ihr Einstellungsverfahren den gängigen Richtlinien entspricht.

