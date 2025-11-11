wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Reisen

Mann flog ohne Lizenz Airbus-Linienmaschinen – mindestens ein Jahr lang

Mann flog ohne Lizenz Airbus-Linienmaschinen – mindestens ein Jahr lang

Mindestens ein Jahr arbeitete ein Mann als Pilot – obwohl ihm die nötigen Qualifikationen fehlten. Er soll sie kurzerhand gefälscht haben.
11.11.2025, 04:4311.11.2025, 04:43
Konstantin Hitscher / t-online
Ein Artikel von
t-online

Er soll in ganz Europa unterwegs gewesen sein: Wie das auf Flugverkehr spezialisierte Nachrichtenportal «Aero Telegraph» berichtet, flog ein Mann monatelang als Flugkapitän unzählige Passagiere – ohne über die nötige Lizenz zu verfügen.

Kostenbremse: Der Billigflieger Eurowings, der auch Zürich und Genf anfliegt, wird künftig selbst nur noch die Kurzstrecken in Europa abwickeln, das Langstrecken-Geschäft wird künftig von der Mutter L ...
Auch die Gesellschaft Eurowings arbeitet mit Avion Express zusammen,Bild: APA/APA

Demnach sei der Mann mit den Initialen L. A. B. offiziell nie über die Qualifikation als Co-Pilot hinausgekommen. Und trotzdem habe er bei der litauischen Airline Avion Express eine Anstellung als Pilot erhalten. Um den Job zu bekommen, soll L. A. B. seine Unterlagen gefälscht haben.

Avion Express ist darauf spezialisiert, Fluggesellschaften kurzfristig Maschinen und Crew zur Verfügung zu stellen. Wie das Branchenportal «Aero Telegraph» schreibt, wird dieser Dienst vor allem in der Hochsaison von anderen Airlines genutzt. Zur Flotte der Airline gehören überwiegend Airbus A320 und A321.

Auch Eurowings arbeitete mit Airline zusammen

Wie die «Mallorca-Zeitung» berichtet, soll der Ableger Avion Express Malta auch mit Eurowings zusammenarbeiten. Eurowings ist der führende Mallorca-Flieger.

Avion Express erklärte gegenüber «Aero Telegraph», dass der Beschuldigte für sie gearbeitet hat. Eine Sprecherin sagte, dem Unternehmen seien «nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung bekannt geworden».

In der Folge sei eine interne Untersuchung gestartet worden. Gleichzeitig betont die Airline, dass ihr Einstellungsverfahren den gängigen Richtlinien entspricht.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
3
Grossspender für Service-Citoyen-Initiative: Er kämpft gegen «Männerbenachteiligung»
4
120 verwahrloste Hunde auf Hof in Ramiswil SO eingeschläfert – das ist passiert
5
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
Meistgeteilt
1
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
2
Russland blockiert SIM-Karten zum Schutz vor Drohnen +++ Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk
3
Angriffe Israels in mehreren Teilen des Libanons
4
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
5
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
OpenAI-Chef Sam Altman erhält Gerichtsvorladung – live auf der Bühne
Sam Altman erlebte bei einer Diskussionsveranstaltung eine ziemliche Überraschung. Statt einer Frage zu KI erhielt er plötzlich ein Gerichtsdokument.
Bei einer Veranstaltung mit dem Gründer und Chef von OpenAI, Sam Altman Anfang der Woche in San Francisco, ereignete sich eine kuriose Szene. Kurz nach Beginn der Diskussion zwischen Altman und dem Trainer des Basketballteams Golden State Warriors, Steve Kerr, sprang ein Mann auf die Bühne, hielt ein Dokument in die Höhe und erklärte, dass es eine gerichtliche Vorladung für Altman sei.
Zur Story