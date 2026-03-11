Trump droht mit Bombardierung von Irans Gasfeldern +++ Grosse Schäden an Katars Anlagen

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul hat vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs mit weltweiten Folgen gewarnt.Der Krieg habe «ein wirkliches Eskalationspotenzial, was nicht nur diese Region, sondern die Welt insgesamt in eine allergrösste Krise stürzen kann», sagteer bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot in Berlin.Dies müsse «wegen der Menschen, die leiden würden, und natürlich auch wegen der Flüchtlingsströme, die sich daraus ergeben können» Sorge auslösen, warnte Wadephul. «Das hat insofern eine grosse Bedeutung für uns». Dies müsse in einer verantwortungsvollen Würdigung der Situation gesehen werden.Barrot hatte vor dem Gespräch mit Wadephul an der Sitzung des deutschen Kabinetts mit Kanzler Friedrich Merz teilgenommen. Einen solchen gegenseitigen Austausch soll es nach dem deutsch-französischen Vertrag von Aachen viermal im Jahr geben.«Geordneter Regimewechsel» laut Wadephul nicht zu erwartenWadephul betonte angesichts der andauernden Angriffe Israels und der USA, es sei nicht zu erwarten, «dass ein derartiger Militärschlag zu einem geordneten Regimewechsel führt». Weder im Irak noch in Libyen habe militärisches Engagement einen geordneten Wechsel hin zu einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Struktur erreicht.Dies werde sich allerdings in Kriegszeiten nicht kurzfristig aus dem Land heraus entwickeln, sagte der Christdemokrat. «Ich glaube nur nicht, dass es sozusagen militärisch von aussen herbeigeführt werden kann», fügte er hinzu.Mit den USA und Israel müsse deshalb versucht werden, «einen Punkt zu finden, wo die militärischen Ziele, die diese beiden sich vorgenommen haben, erreicht sind», skizzierte Wadephul einen Weg hin zu einer politischen Lösung. Dann müsse es zu einer Deeskalation und zur Beilegung der kriegerischen Handlungen kommen. Gleichzeitig müsse Sicherheit für die Strasse von Hormus und die Golfstaaten hergestellt werden. Dies werde schwierig werden, aber er glaube, «dass Europa dabei eine Rolle spielen kann und sollte». (sda/dpa)