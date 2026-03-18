Der Gondelabsturz im Video. Video: watson

Gondel im Skigebiet Titlis abgestürzt

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Am Mittwochvormittag ist in Engelberg OW offenbar eine Skigondel abgestürzt. Das berichten «20 Minuten» und «Blick». In einem Video ist zu sehen, wie sich die Gondel mehrmals überschlägt und einen Hang herunterrollt.

Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte einen «Vorfall», konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Unklar ist, ob sich Personen in der Gondel befunden haben. Auf einem Video, das «20 Minuten» vorliegt, sei zu sehen, wie eine Person reanimiert wird.

Die Aufnahmen legen nahe, dass es sich bei der betroffenen Anlage um den «Titlis Xpress», der zwischen der Station Trübsee und Station Stand verkehrt, handelt. Die Ein-Seil-Umlaufbahn mit 8er-Gondeln im Skigebiet Titlis-Engelberg stammt vom Hersteller Garaventa und wurde laut dem Portal «Skiresort» 2015 in Betrieb genommen. Sie überwindet in einer Fahrzeit von rund 8 Minuten einen Höhenunterschied von 781 Meter und kann pro Stunde 2400 Personen befördern.

Die abgestürzte Gondel im Schnee bei Engelberg. screenshot: ch media

Eine Karte auf der Webseite von Engelberg zeigt, dass derzeit mehrere Anlagen geschlossen sind, darunter auch der Titlis Xpress zwischen Trübsee und Stand wegen starken Winden.

Garaventa baut laut eigenen Angaben seit über 100 Jahren Seilbahnen auf der ganzen Welt. Das Schweizer Unternehmen, das seit 2002 Teil der österreichischen Doppelmayr-Gruppe ist, hat seinen Zentralschweizer Standort in Goldau. Gegründet wurde das Unternehmen ursprünglich in Immensee. (hkl, mit Material der Aargauer Zeitung)

screenshot https://www.titlis.ch/de/anlagen

Die ungefähre Absturzstelle:

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