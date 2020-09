International

Russland

Kreml-Kritiker Nawalny ist aus dem Koma erwacht



Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist aus dem Koma erwacht. Dies teilt die Berliner Charité auf Twitter mit.

Bild: sda

Der 44-Jährige reagiere, wenn er angesprochen werde. Er werde nun schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien nicht auszuschliessen, schreibt die Universitätsklinik weiter.

Nawalny gilt als der schärfste Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. Er fiel im August bei einem Inlandsflug in Russland ins Koma. Zunächst wurde er in einem Krankenhaus in Sibirien behandelt. Nach internationalem Druck und auf Drängen seiner Familie wurde er in die Berliner Charité verlegt.

In Deutschland hatte ein Spezial-Labor der Bundeswehr festgestellt, dass Nawalny dem militärischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Russland bestreitet, in den Fall des 44 Jahre alten Oppositionellen verwickelt zu sein. (mlu/sda)



