Krelmnahe Zeitung löscht Beitrag: Mehr als 13'000 russische Soldaten sollen tot sein

Wie viele russische Soldaten sind bislang durch den Krieg in der Ukraine gestorben? Eine kremlnahe Zeitung veröffentlichte einen Bericht mit Zahlen, die so wohl nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten.

Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind Angaben über gefallene Soldaten veröffentlicht worden. Das kremlnahe Nachrichtenportal «Readovka» berichtete, dass 13'414 russische Soldaten bislang getötet worden sein sollen. Weitere 7'000 Menschen würden derzeit noch vermisst.

Ein ukrainischer Soldat steht auf einem zerstörten russischen Gefährt. Bild: keystone

Zudem wurde berichtet, dass auf dem gesunkenen Kriegsschiff «Moskwa» 116 Menschen gestorben sein sollen, 100 weitere würden noch gesucht. Gleichzeitig sei es «schwierig», die genaue Zahl der Todesopfer zu ermitteln, aufgrund der Intensität der Kämpfe und der Unzulänglichkeit der Leichen auf dem Schlachtfeld – so wurde der stellvertretende russische Verteidigungsminister in dem Text zitiert. Der Bericht wurde inzwischen wieder von der Seite gelöscht. Zuerst hatte «Bild» darüber berichtet.

Offenbar hatte die Zeitung die Veröffentlichung der Zahlen mit einem Hackerangriff erklärt. Inzwischen hat das Medium einen Text veröffentlicht, in dem behauptet wird, 23'000 ukrainische Soldaten seien bislang im Krieg gefallen. Die Angaben beider Länder lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

