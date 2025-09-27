wechselnd bewölkt16°
Russland

Lawrow behauptet: Deutschland will wie unter Hitler Europa unterjochen

Lawrow behauptet: Deutschland will wie unter Hitler Europa unterjochen

27.09.2025, 21:3728.09.2025, 15:21

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat Deutschland Eroberungspläne wie zu Zeiten des Nationalsozialismus unterstellt. In Deutschland laufe eine Militarisierung und Re-Nazifierung, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung. Weshalb geschehe das? «Wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel, das (Adolf) Hitler hatte: ganz Europa zu unterjochen», sagte der 75-Jährige. Während Hitler dabei versucht habe, der Sowjetunion eine strategische Niederlage zuzufügen, versuche das moderne Deutschland dies nun mit Russland.

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow.
Russlands Aussenminister Sergej Lawrow.Bild: sda

Lawrow, der als glühender Befürworter des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt und diesen immer wieder verteidigt, griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich an.

Merz' militaristische Rhetorik nehme ständig zu und er brüste sich damit, die Verfassung geändert zu haben, um Deutschland militärisch wieder zu einer Grossmacht machen zu können, sagte Lawrow. «Wenn ein Mensch, dessen Land faschistische und nazistische Verbrechen, den Holocaust und den Genozid begangen hat, davon redet, dass Deutschland wieder eine militärische Grossmacht werden solle, dann hat er Gedächtnisschwund – und das ist sehr gefährlich.» (sda/dpa)

«Rücksichtslos und gefährlich»– NATO verurteilt Russlands Vorgehen
Video: watson
avatar
Troxi
27.09.2025 21:41registriert April 2017
Der gute Mann ist schon etwas alt geworden, da kann es schon passieren, dass man versehentlich Deutschland sagt und Russland meint.
avatar
Yolanda Hecht
27.09.2025 21:42registriert Juni 2022
Zuviel trinken, macht auch Gedächtnisschwund. Laworow wäre schon vor Jahren gerne in Pension gegangen, aber Putin lässt ihn nicht. Jetzt muss er das Elend wegtrinken.
avatar
Ökonometriker
27.09.2025 22:01registriert Januar 2017
Er sagte auch, die Schweiz sei nicht mehr neutral weil sie die OFAC Sanktionen mitträgt und nicht zum pariah Staat werden will. Deswegen sei sie für diplomatische Vermittlung nicht geeignet.

Derweil macht er einen auf guten Freund mit Erdogan, dem Präsidenten des NATO-Mitglieds Türkei, welche Waffen in die Ukraine liefert und die Gebietsrückeroberungen erst ermöglichte.

Nicht einfach, diese Logik zu verstehen...
