sonnig21°
DE | FR
burger
International
USA

Trumps Name und Gesicht ist überall – eine nicht abgeschlossene Liste

President Donald Trump holds a pen before signing an executive order in the Oval Office of the White House, Monday, March 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Hat einfach Freude, seinen Namen zu kritzeln: Donald Trump.Bild: keystone

Diese Dinge hat Donald Trump «geprägt»

Hunde pinkeln an Hydranten, der US-Präsident benennt alles Mögliche nach sich selbst. Donald Trump scheint das Bedürfnis zu haben, in Erinnerung zu bleiben, und klatscht seinen Namen und sein Gesicht auf alles, was ihm in die Hände kommt. Hier eine nicht abgeschlossene Auflistung.
09.05.2026, 20:3109.05.2026, 20:31
Nico Lercher

Reisepass

A sample of a limited release of a commemorative U.S. passport that celebrates America&#039;s 250th birthday and features a picture of President Donald Trump, is photographed Tuesday, April 28, 2026. ...
Donald Trump im Zentrum der US-Unabhängigkeitserklärung.Bild: keystone

Am 28. April veröffentlichte das US-Aussendepartement die neue limitierte Ausgabe von Reisepässen zur Feier des 250. Geburtstags der USA. Das Gründungsdokument der USA, die Unabhängigkeitserklärung, wird gleich auf beiden Seiten mit einem Bild ihrer Unterzeichnung und dem Text gewürdigt. Im Zentrum: ein Porträt Donald Trumps sowie seine eigene Unterschrift.

Münze

Donald Trump Gold Coin Design 20 March 2026. Donald Trump Gold Coin Design A commemorative gold coin bearing the image of US President Donald Trump has been approved by a federal arts commission. The ...
Ein Entwurf der neuen Goldmünze.Bild: www.imago-images.de

Die Sondermünze zum 250. Geburtstag der USA zeigt auf der einen Seite den Weisskopfseeadler, das offizielle Wappentier der USA, auf der anderen Seite Donald Trump. Die 24-Karat-Goldmünze soll einen Durchmesser von 8 Zentimetern haben. Bisher gibt es allerdings nur Entwürfe.

Trumps Sondermünze spaltet die Gemüter – und doch wird sie wohl geprägt

Nationalpark-Pässe

January 28, 2026, Seattle, Washington, USA: Just released, the 2026 America The Beautiful Resident Pass features a portrait of Donald Trump alongside George Washington on January 28, 2026. The updated ...
Der «America the Beautiful Pass» 2026.Bild: www.imago-images.de

Der «America the Beautiful Pass» ist eine Jahreskarte, die den Zugang zu über 2000 Nationalparks in den USA ermöglicht. Jedes Jahr bestickt ein anderes Foto die Karte, welches die Schönheit der US-Natur zeigen soll. Zum 250. Jahrestag der USA sind George Washington und Donald Trump darauf abgebildet. Das Überkleben des Präsidenten mit schöneren Dingen macht den Pass ungültig.

Banner an Bundesgebäuden

epa12922677 A banner depicting US President Trump hangs on the United States Department of Justice where acting Attorney General Todd Blanche and recently confirmed Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) ...
Donald Trump wacht über die Mitarbeitenden der US-Ministerien.Bild: keystoneds

Im Februar 2025 wurde ein Banner von Trump vor dem Justizministerium aufgehängt. Im August wurde eines an das Arbeitsministerium gehängt. Im Juni hing plötzlich eines am Landwirtschaftsministerium.

TrumpRx

epa12707911 US President Donald J. Trump speaks during an event to present &#039;TrumpRx,&#039; a website for consumers to purchase prescription drugs, in the South Court Auditorium of the Eisenhower ...
Donald Trump stellt die Webseite vor.Bild: keystone

Auf der Regierungswebseite TrumpRX.gov können US-Bürgerinnen und -Bürger Medikamente zu heruntergesetzten Preisen kaufen.

Das Trump Kennedy Center

April 1, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: The DONALD J. TRUMP AND JOHN F. KENNEDY MEMORIAL CENTER FOR THE PERFORMING ARTS in Washington, DC. Washington USA - ZUMAg247 20260401_znp_g247_009 ...
Das Donald J. Trump und irgend so ein anderer Kerl Center for the Performing Arts. Bild: www.imago-images.de

Das Kulturzentrum «The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» dient als Denkmal für den ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy und beherbergt jährlich zahlreiche Aufführungen. Der neue Kurzname lautet: Trump Kennedy Center.

Trump Institute of Peace

FILE - President Donald Trump&#039;s name is seen on the U.S. Institute of Peace building, Dec. 4, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File) Trump DOGE Aftershocks
Zuerst wurde der Vorstand entlassen, dann der Name abgeändert.Bild: keystone

Das United States Institute of Peace ist ein Think Tank und widmet sich der Gewaltprävention und Konfliktlösung weltweit. Seit Dezember 2025 lautet sein neuer Name: Donald J. Trump Institute of Peace. Laut US-Aussendepartement «um den grössten Dealmaker unserer Zeit zu würdigen».

Gold Cards

FILE - A poster showing the Trump Gold Card is seen as President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office of the White House, Sept. 19, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon, File) ...
Donald Trump heisst reiche Zuwanderer willkommen.Bild: keystone

Personen, die sich eine «Trump Gold Card» für fünf Millionen Dollar kaufen, erhalten eine Aufenthaltsbewilligung in den USA. Dies kündigte der Präsident im Februar 2025 an.

Trump Towers

epa11962221 Trump Tower after demonstrators from Jewish Voice for Peace occupied the atrium of the building, calling for the release of Mahmoud Khalil, in New York, New York, USA, 13 March 2025. Polic ...
Der TRUMP TOWER in New York.Bild: keystone

Bevor Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, machte er sich einen Namen als reicher Businessman. Nebst seiner Reality-TV-Serie erlangte er Berühmtheit durch die nach ihm benannten Gebäude. Mit dem Schriftzug TRUMP schreien die Türme dem Betrachter seine Marke entgegen. Mittlerweile ziert der Name TRUMP weltweit dutzende Gebäude.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Pressefreiheit in den USA auf historischem Tief – so ist die Lage in der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika)

«Columbia University Pro-Palestine Protests» von Alex Kent, New York Times
Die Barnard-College-Absolventin Jesse Pearce wird vor der Abschlussfeier der Columbia University festgenommen. Gemeinsam mit derzeitigen Studierenden protestierten Absolventen gegen die anhaltenden finanziellen Verbindungen der Hochschule zu Israel.
quelle: alex kent/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump fordert Entlassung von Late-Night-Host Jimmy Kimmel – und macht den kritisierten Gag dann selbst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wahlen in Grossbritannien: Desaster für Keir Starmer
Premierminister Keir Starmer und seine Labour-Partei rutschen nach einer historischen Niederlage bei den Regional- und Kommunalwahlen in eine schwere Krise.
Zur Story