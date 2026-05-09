Hat einfach Freude, seinen Namen zu kritzeln: Donald Trump. Bild: keystone

Diese Dinge hat Donald Trump «geprägt»

Hunde pinkeln an Hydranten, der US-Präsident benennt alles Mögliche nach sich selbst. Donald Trump scheint das Bedürfnis zu haben, in Erinnerung zu bleiben, und klatscht seinen Namen und sein Gesicht auf alles, was ihm in die Hände kommt. Hier eine nicht abgeschlossene Auflistung.

Nico Lercher Folge mir

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Reisepass

Donald Trump im Zentrum der US-Unabhängigkeitserklärung. Bild: keystone

Am 28. April veröffentlichte das US-Aussendepartement die neue limitierte Ausgabe von Reisepässen zur Feier des 250. Geburtstags der USA. Das Gründungsdokument der USA, die Unabhängigkeitserklärung, wird gleich auf beiden Seiten mit einem Bild ihrer Unterzeichnung und dem Text gewürdigt. Im Zentrum: ein Porträt Donald Trumps sowie seine eigene Unterschrift.

Münze

Ein Entwurf der neuen Goldmünze. Bild: www.imago-images.de

Die Sondermünze zum 250. Geburtstag der USA zeigt auf der einen Seite den Weisskopfseeadler, das offizielle Wappentier der USA, auf der anderen Seite Donald Trump. Die 24-Karat-Goldmünze soll einen Durchmesser von 8 Zentimetern haben. Bisher gibt es allerdings nur Entwürfe.

Nationalpark-Pässe

Der «America the Beautiful Pass» 2026. Bild: www.imago-images.de

Der «America the Beautiful Pass» ist eine Jahreskarte, die den Zugang zu über 2000 Nationalparks in den USA ermöglicht. Jedes Jahr bestickt ein anderes Foto die Karte, welches die Schönheit der US-Natur zeigen soll. Zum 250. Jahrestag der USA sind George Washington und Donald Trump darauf abgebildet. Das Überkleben des Präsidenten mit schöneren Dingen macht den Pass ungültig.

Banner an Bundesgebäuden

Donald Trump wacht über die Mitarbeitenden der US-Ministerien. Bild: keystoneds

Im Februar 2025 wurde ein Banner von Trump vor dem Justizministerium aufgehängt. Im August wurde eines an das Arbeitsministerium gehängt. Im Juni hing plötzlich eines am Landwirtschaftsministerium.

TrumpRx

Donald Trump stellt die Webseite vor. Bild: keystone

Auf der Regierungswebseite TrumpRX.gov können US-Bürgerinnen und -Bürger Medikamente zu heruntergesetzten Preisen kaufen.

Das Trump Kennedy Center

Das Donald J. Trump und irgend so ein anderer Kerl Center for the Performing Arts. Bild: www.imago-images.de

Das Kulturzentrum «The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» dient als Denkmal für den ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy und beherbergt jährlich zahlreiche Aufführungen. Der neue Kurzname lautet: Trump Kennedy Center.

Trump Institute of Peace

Zuerst wurde der Vorstand entlassen, dann der Name abgeändert. Bild: keystone

Das United States Institute of Peace ist ein Think Tank und widmet sich der Gewaltprävention und Konfliktlösung weltweit. Seit Dezember 2025 lautet sein neuer Name: Donald J. Trump Institute of Peace. Laut US-Aussendepartement «um den grössten Dealmaker unserer Zeit zu würdigen».

Gold Cards

Donald Trump heisst reiche Zuwanderer willkommen. Bild: keystone

Personen, die sich eine «Trump Gold Card» für fünf Millionen Dollar kaufen, erhalten eine Aufenthaltsbewilligung in den USA. Dies kündigte der Präsident im Februar 2025 an.

Trump Towers

Der TRUMP TOWER in New York. Bild: keystone

Bevor Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, machte er sich einen Namen als reicher Businessman. Nebst seiner Reality-TV-Serie erlangte er Berühmtheit durch die nach ihm benannten Gebäude. Mit dem Schriftzug TRUMP schreien die Türme dem Betrachter seine Marke entgegen. Mittlerweile ziert der Name TRUMP weltweit dutzende Gebäude.