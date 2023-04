Einzige Schweizer

25 faszinierende Bilder aus dem grössten Land, in dem kein Schweizer lebt

In nur sechs Ländern der Welt lebt offiziell kein Schweizer. Das flächenmässig grösste dabei ist Turkmenistan. Seit 2016 ist dort kein Schweizer mehr gemeldet. So sieht es im Land aus.

Marshallinseln, Nauru, Nordkorea, Palau, Turkmenistan und Tuvalu – das sind die sechs Länder, in denen nach neusten Angaben offiziell niemand mit Schweizer Pass lebt.

Während die vier Miniinseln in der Südsee wenig verwundern, liegt der Grund für die «Schweizlosigkeit» in Nordkorea und Turkmenistan nicht an der Grösse der Länder, sondern vermutlich auch an der Politik.

Nordkorea ist als (selbst-)isoliertester Staat der Welt bekannt. Turkmenistan steht in dieser Beziehung wenig hintenan. Das Land in Zentralasien gilt als eines der repressivsten der Welt, wie «Human Right Watch» schreibt.

Der langjährige Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow (2007 bis 2022) gab sein Amt im Januar 2022 zwar weiter – doch sein Sohn Serdar führt die oppressive und autoritäre Regierung weiter (und Vater Gurbanguly hält als Vorsitzender des Volksrats weiterhin die Machtfäden in der Hand).

Gurbanguly Berdimuhamedow war von 2007 bis 2022 Präsident Turkmenistans (hier ein Bild von 2010). Bild: Shutterstock

Fortschritte bei der Menschenrechtslage gibt es keine, Grundrechte und -freiheiten werden stark eingeschränkt. Menschen verschwinden und landen grundlos in Gefängnissen und Aktivisten und unabhängige Korrespondeten werden auch im Exil beobachtet und schikaniert. «Human Right Watch» schreibt, dass das Land für unabhängige Kontrollen verschlossen bleibt.

Das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA schreibt bei Reisehinweisen in das Land mit knapp sechs Millionen Einwohnern unter anderem: «Ausländische Staatsangehörige, die mehr als drei Tage in Turkmenistan weilen, müssen sich innert dreier Tage nach der Einreise beim staatlichen Registrierungsbüro für ausländische Staatsangehörige (= OVIR) an- und abmelden. Bei Reisen mit mehreren Etappen müssen sich die Reisenden in jedem Aufenthaltsort beim lokalen OVIR registrieren lassen.»

Seit 2016 lebt in Turkmenistan niemand mehr offiziell mit Schweizer Pass, 2010 waren es noch acht Personen. Mehr waren seit Datenerfassung nie gleichzeitig registriert. Dabei hätte das Land am Kaspischen Meer landschaftlich und architektonisch in der Hauptstadt Ashgabat einiges zu bieten, wie diese 25 Bilder aus einem der wohl speziellsten Länder der Welt zeigen:

Statuen beim Unabhänigkeitsdenkmal

Im Unabhängigkeitspark steht seit dem Jahr 2000 die vergoldete Kuppel mit zentraler Säule. Nationalhelden und Springbrunnen umgeben das Bauwerk. Bild: Shutterstock

Tür zur Hölle

Seit mehreren Jahrzehnten verbrennt hier unkontrolliert ausströmendes Methan. Die genaue Entstehung ist umstritten. Weit verbreitet ist diese These: Die Höhle brach während eines Bohrvorgangs auf der Suche nach Erdgas zusammen. Weil man Angst vor giftigen Gasen hatte, beschloss man, diese anzuzünden. Erwartet wurde, dass das «Feuer» nach einigen Tagen erlischt. Das traf nicht ein, das Feuer lodert seit den frühen 1970er-Jahren. Turkmenistans Präsident erklärte im Januar 2022, dass das Feuer gelöscht werden soll. Experten und Löschvorschläge werden noch gesucht. Bild: Shutterstock

Derweze-Krater

Knapp 300 Kilometer nördlich von Ashgabat: Der Derweze-Krater, auch bekannt unter dem Namen «Tür zur Hölle». Der Krater hat einen Durchmesser von rund 70 Metern und ist zirka 30 Meter tief. Bild: Shutterstock

(Fast) höchste Fahnenstange der Welt

Der Fahnenmast vor dem turkmenischen Nationalmuseum ragt 133 Meter in die Höhe. Als er 2008 errichtet wurde, war er der höchste der Welt. Aktuell nur noch der vierthöchste freistehende Fahnenmast. Die Flagge misst 52,5m x 35m und wiegt 420 Kilogramm. Bild: Shutterstock

Monorail beim Olympia-Komplex

Für die Asian Indoor & Martial Arts Games (AIMAG) 2017 in Ashgabat baute man den Olympia-Komplex, unter anderem mit dieser Monorail. Bild: Shutterstock

Der Neutralitätsbogen

Dieses futuristische Gebäude ist das höchste Bauwerk der Hauptstadt. 95 Meter ragt es gegen den Himmel. Es wurde 1998 als 75 Meter hohes Gebäude in der Innenstadt gebaut, wurde dann aber 2011 leicht verändert in einen Vorort verschoben. Die Verlegung wurde teilweise als Versuch Berdimuhamedow eingestuft, um den Personenkult seines Vorgängers zu minimieren. Bild: Shutterstock

Great Kyz Qala

Im Osten Turkmenistans steht das Great Kyz Qala (auch Kiz Kala), die Burg der Jungfrau, in Merv. Bild: Shutterstock

Das Kutlug Timur Minaret

Das Kutlug-Timur-Minarett ist ein Teil von Kunya-Urgenech, dem UNESCO-Weltkulturerbe. Es liegt an der Grenze zu Usbekistan und ist 62 Meter hoch. Bild: Shutterstock

Die Altstadt Nisa

Die Altstadt Nisa grenzt im Südwesten an die Hauptstadt Ashgabat. Seit 2007 gehört es auch zum UNESCO-Welterbe. Bild: Shutterstock

Die Berge

Ein «Wanderweg» in den Bergen Turkmenistans im Frühling. Bild: Shutterstock

Die Yangikala-Schlucht

Im Westen in der Nähe des Kaspischen Meers gelegen, verläuft die Schlucht rund 160 Kilometer durch das Land. Das Wasser hinterliess bizarre Felsformationen und die Farben haben ihr den Spitznamen «Grand Canyon Asiens» eingetragen. Bild: Shutterstock

Traditionelle Kleidung

Tänzer in volkstümlicher Kleidung am Kurban-Bairam-Festival, dem höchsten islamischen Opferfest. Bild: Shutterstock

Der Hochzeitspalast

2011 wurde der Hochzeitspalast in Ashgabat gebaut. Hier können Hochzeiten gefeiert werden. Paare, die das wünschen, müssen das Hochzeitsfoto vor einem Porträt des Präsidenten Berdimuhamedow machen. Bild: Shutterstock

Die goldene Statue

Saparmyrat Nyýazow, der erste Präsident des unabhängigen Staates Turkmenistan, war von 1992 bis zu seinem Tod 2006 an der Macht. Er selbst nannte sich Turkmenbaschi (Führer der Turken). Im Hintergrund das Unabhängigkeitsdenkmal. Bild: Shutterstock

Die Reinigung der Statue

Rudimentär wird die Goldstatue gereinigt. Bild: Shutterstock

Das Unabhängigkeitsdenkmal bei Nacht

Und so sieht der Platz vor dem Unabhängigkeitsdenkmal mit dem Turkmenbashi bei Nacht aus. Bild: Shutterstock

Der Melonenverkäufer

Am Strassenrand der Autobahn in der Garagum-Wüste. Bild: Shutterstock

Der Stadtpark mit Skyline-Blick

Die erweiterte Parkanlage beim Neutralitätsobgen mit Ashgabat und der hohen Fahnenstange im Hintergrund. Bild: Shutterstock

Solche Strassen

Der Blick vom Monument of Neutrality (Neutralitätsbogen) Richtung Ashgabat. Bild: Shutterstock

Die Moschee

Die Turkmenbashi-Ruhi-Moschee in Ashgabat fällt mit ihren goldenen Dächern auf. Sie liegt einige Kilometer ausserhalb Ashgabats in Gypjak und bietet 10'000 Menschen Platz. Sie ist die grösste Moschee Zentralasiens.

Bild: Shutterstock

Das Nationalinstrument

Das Dutar, eine Langhalslaute, steht auf der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturerben. Bild: Shutterstock

Der Präsidentenpalast

Blick über das Akhla-Teke-Horses-Monument auf den Präsidentenpalast OLguschan in Ashgabat. Bild: Shutterstock

Die Autobahn

Eine Autobahn am Stadtrand von Ashgabat. Viel benutzt wird sie anscheinend nicht. Bild: Shutterstock

Die Skyline

Die Skyline von Ashgabat mit dem TV Tower im Südwesten der Stadt. Bild: Shutterstock

Das höchste Gebäude Turkmenistans