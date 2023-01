Rauszeit

Diese Orte sind so schön, du glaubst gar nicht, dass sie in der Schweiz liegen

Die Ferien sind vorbei, die nächste Reise steht noch lange nicht an. Um gegen das Fernweh anzukämpfen, musst du aber auch gar nicht unbedingt die Schweiz verlassen.

Hach, wie war es doch schön in den Sommerferien in den USA, Finnland, Laos oder auf den Malediven. Aber hast du gewusst: Dieses Urlaubsfeeling kannst du auch in der Schweiz erleben.

Okay, manchmal braucht es den richtigen Zeitpunkt und/oder das richtige Wetter. Manchmal ist die Perspektive entscheidend. Andere Orte lassen dich aber auch praktisch immer von einem fernen Land träumen.

Wir haben 15 dieser Orte zusammengestellt, damit du dein Fernweh in der Schweiz stillen kannst. Gute Reise!

Rocky Mountains, USA 🇺🇸

Die Rocky Mountains sind für viele ein Sehnsuchtsort. Doch du musst gar nicht in die USA, um sie zu spüren. Im Val da Camp hinter dem Berninapass kannst du dich in die Ferne träumen.

Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Im Tal befindet sich der mehr oder weniger bekannte Lagh da Saoseo. Es lohnt sich da ohnehin, noch ein bisschen weiterzuwandern bis zum Lagh da Val Viola. Zurück kannst du weitestgehend auf einer etwas anderen Route.

Routenvorschlag:

Laos 🇱🇦

Der Dschungel von Laos? Nein: das Onsernonetal im Tessin. Die Alp da unten ist die Alp Prou, das Foto auf dem Weg zum Pizzo Zucchero.

Bild: Switzerland Tourism/Alessandra Meniconzi

Du musst nicht unbedingt auf den Pizzo Zucchero, um das Laos-Gefühl zu erhalten. Einblicke gibt es auch auf dem Weg nach Spruga. Oder natürlich im Ort selbst. Wir haben hier auch noch eine Wanderung ab Spruga, auf welcher du dich immer wieder wie in Südostasien fühlst:

Routenvorschlag:

Malediven 🇲🇻

Diesen netten Steg kannst du in Forel am Neuenburgersee besuchen. Damit du ihn so von oben siehst, empfiehlt sich eine Ballonrundfahrt in der Gegend.

Bild: aerostier.ch, Laurent Sciboz

Forel liegt etwas nördlich von Estavayer-le-Lac, das sowieso einen Besuch wert ist. Am herrlichen Uferweg (Wanderland-Route 71) entlang erreichst du Forel einfach und kannst den Steg nicht verpassen. Die Wanderung kannst du nach Belieben verlängern/verkürzen. Du bist nämlich immer wieder in der Nähe von Dörfern.

Routenvorschlag:

Kanada 🇨🇦

Es gibt Orte in der Schweiz, die sehen nur im richtigen Winkel oder im richtigen Ausschnitt aus wie irgendwo sonst auf der Welt. Und dann gibt es das Val Mora. Hier fühlst du dich praktisch immer in der kanadischen Wildnis.

Bild: Shutterstock

Das Tal dürfte eines der abgelegensten der Schweiz sein. Ich empfehle darum – auch, um das Kanada-Feeling noch zu verstärken –, das Tal mit einem Pferdetrekking zu erkunden.

Badehaus in Südengland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Wir kehren nochmals an den Neuenburgersee zurück. Dieses Mal praktisch gegenüber von Forel (Punkt 3). Dieses Badehäuschen steht bei Chez-le-Bart in Gorgier.

Bild: Schweiz Tourismus/Andreas Gerth

Am einfachsten fährst du einfach mit dem Zug nach Gorgier-St-Aubin und verbringst den Tag am Strand des Ortes, dieser ist vom Bahnhof in zehn Minuten erreicht.

Regenwald in Brasilien 🇧🇷

Für den Regenwald in Brasilien muss das Wetter stimmen. Aber wenn der Nebel so über die Hügel zieht, dann warst du zum perfekten Zeitpunkt auf dem Chellenchöpfli.

Bild: Switzerland Tourism/Jan Geerk

Die Aufnahme gewann 2021 übrigens den PR-Bild-Award. Das Phänomen kann immer mal wieder erlebt werden. Egal, ob Nebel oder nicht: Erreichbar ist das Chellenchöpfli mit der Gondel von Reigoldswil einfach und dann kannst du dort oben eine kleine Rundwanderung machen und über die Jurakette staunen. Mit etwas Glück kommst du in den Genuss der «Nebelwelle».

Routenvorschlag:

Dolomiten, Italien 🇮🇹

Die Dolomiten sind so einzigartig, die gibt es kein zwei... Ah, schau, die Gastlosen am Jaunpass!

Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Die «Schweizer Dolomiten» kannst du auf dem Wanderland-Wanderweg 262 relativ einfach umwandern. Hinauf kommst du am einfachsten mit dem Sessellift ab Jaun.

Routenvorschlag:

Lombok, Indonesien 🇮🇩

Die Reisterrassen und Hügel von Indonesien erlebst du auch im Muggio-Tal, abgelegen im Tessin.

Die Alp Genor, etwas unterhalb des Monte Generosos. Bild: Schweiz Tourismus

Falls du eher Reisterrassen suchst, die findest du um das Dorf Scudellate etwas weiter östlich im Tal:

Am einfachsten erreichst du Scudellate vom Monte Generoso her. Die Wanderung weiter hinab ins Tal lohnt sich sehr. Mindestens bis Muggio. Aber du kannst diese auch gerne verlängern.

Routenvorschlag:

La Réunion 🇷🇪

Sonnenaufgang beim Bürgenstock: Ich glaub, ich bin auf La Réunion!

Bild: Switzerland Tourism/Jan Geerk

Und wenn du schon mal da bist, nutze den Hammetschwand-Lift – ein nostalgisches Vergnügen.

Noch ein Hinweis zur Flagge im Titel: Die offizielle Flagge von La Réunion ist die französische. Oft auf der Insel sieht man aber auch den Vorschlag der Association Réunionnaise de Vexillologie, welche wir hier gewählt haben.

Routenvorschlag:

Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Die Ile d'Ogoz im Greyerzersee, dem längsten Stausee der Schweiz, erinnert an Schottland. Und die beiden Türme haben eine spannende Geschichte zu erzählen.

Bild: Schweiz Tourismus

Die Insel ist – je nach Wasserstand – auch mit dem Land verbunden. Dann kannst du sie von der Landzunge bei Pont-de-Ogoz zu Fuss erreichen. Dafür benötigst du (hin und zurück) rund eine Stunde.

USA 🇺🇸

Von Los Angeles nach San Francisco führt die Route 1, eine sehr beliebte Strecke für einen Roadtrip. Du fährst dabei oft dem Meer entlang. Nun, ein Meer haben wir im Berner Oberland nicht zu bieten, aber die Seestrasse auf der Nordseite des Thunersees lässt dich träumen.

Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Wer weniger auf Roadtrips steht: Das Bild oben kannst du vom Aussichtspunkt auf dem nahe gelegenen Wanderweg aus sehen. Du erreichst den Ort in zehn Minuten von den Beatushöhlen aus.

Routenvorschlag:

Antarktis 🇦🇶

Zugegeben, kaum hat es bisschen Schnee und Eis, kann man sagen: Sieht aus wie in der Antarktis. Aber eine Wanderung auf dem Aletschgletscher, die vergisst du nicht mehr.

Bild: Switzerland Tourism/Olivier Walther

Spektakulär sind dabei unter anderem die Katzenlöcher. Du kannst diese mit einer geführten Rundtour erreichen.

Südinsel, Neuseeland 🇳🇿

Die Südinsel Neuseelands. Das sind Seen, Berge, Gletscher. In eine ähnliche Szenerie versetzt dich die Region um die Melchsee-Frutt.

Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Das Bild oben wurde am Tannensee geknipst, mit Blick Richtung Osten. Den See erreichst du von der Melchsee-Frutt aus auf einer einfachen Rundwanderung.

Routenvorschlag:

Finnische Seenplatte 🇫🇮

Der Etang de la Gruère ist bekannt durch die vielen Bilder, wie sich auf dem schwarzen See am Morgen Nebelschleier bilden. Egal, ob frühmorgens oder auch später am Tag: Bei der Seeumwanderung denkst du an nördliche Seenplatten in Finnland oder Schweden – wären da nicht die vielen Leute.

Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Wie schon erwähnt: Die Rundwanderung im Moorgebiet ist wundervoll und mit einem «geländegängigen» Kinderwagen auch machbar. Es hat in der Nähe einen Parkplatz.

Routenvorschlag:

Altiplano Bolivien 🇧🇴

Typisch für die Hochebene Altiplano sind die Seen, das braune Gras und die hohen Berge. Ein bisschen wie auf dem Berninapass.

Bild: Schweiz Tourismus

Vom Hospiz aus kannst du den Lago Bianco in rund zwei Stunden umwandern. Viele Höhenmeter machst du dabei nicht. Die Szenerie auf rund 2200 Metern ist eindrücklich – und je nach Saison eine Reise nach Südamerika.

Routenvorschlag:

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.