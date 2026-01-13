Sonderermittler in Südkorea fordert Todesstrafe für Ex-Präsident

Ein südkoreanisches Sonderermittlerteam hat die Todesstrafe für den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol gefordert. Der 65-Jährige, der im Dezember 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt hatte, habe sich laut Argumentation der Sonderermittler des Aufruhrs schuldig gemacht, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.

Yoon Suk Yeol war bis April 2025 Präsident von Südkorea. Bild: keystone

Ein Urteilsspruch gegen Yoon wird laut Medienberichten Ende des Monats oder Anfang Februar erwartet. Auch wenn in Südkorea weiterhin die Todesstrafe verhängt wird, wurde diese seit fast 30 Jahren nicht mehr vollstreckt.

Seit dem Sommer wird Südkorea von Präsident Lee Jae Myung regiert, einem links-zentristischen Politiker und langjährigen politischen Rivalen Yoons. (sda/dpa)