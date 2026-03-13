Überraschung: Eine Webseite will, dass dieser Mann «Eier leckt». Bild: keystone

Diese Überraschung erwartet dich, wenn du «leck-meine-eier.de» in deinen Browser eingibst

Ein Witzbold scheint sich mit einer neuen URL gerade einen Spass zu erlauben – dahinter steckt aber ein direktes politisches Statement.

Sabeth Vela Folge mir

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Die politische Lage auf der ganzen Welt scheint für viele Menschen gerade eine grosse Herausforderung zu sein. Während einige versuchen, sich so wenig wie möglich damit auseinanderzusetzen, versuchen andere, mit Humor an die Sache heranzugehen. Eine neue Webseite beweist nun, wie kreativ einige dabei werden.

So geht auf Social Media gerade die Domain leck-meine-eier.de viral. Wenn man diese Worte bei sich in den Browser eingibt, wird man sofort auf eine Seite weitergeleitet, die gegen den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz schiesst. Um auf der Webseite zu landen, muss die Domain manuell in den Browser eingeben werden.

Seit der Online-Schaltung der Webseite ist fast täglich etwas anders zu sehen. Stand heute (13. März 2026, 10 Uhr) wird man mit einer riesigen Schrift begrüsst und es heisst «MERZ, LECK EIER».

Diese Webseite wird momentan bei der eingegebenen Domain angezeigt. screenshot: leck-meine-eier.de

Domain leitet automatisch zu Bundeskanzler-Webseite weiter

Momentan ruft die Webseite gerade zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht in Deutschland auf. Es sind komplette Guides zu «How to Schulstreik» zu finden und auch mehrere Kontaktdaten werden angegeben. Wenn man für die Webseite spenden möchte, soll man als Verwendungszweck «Merz, leck Eier» angeben.

Bei einigen ploppt beim Eingeben der gleichen URL aber Merz' Kopf auf einem Ei auf.

Hier dreht sich Merz' Kopf auf einem Ei. Bild: screenshot

Bei wieder anderen ist einfach die offizielle Webseite der Bundesregierung über den Bundeskanzler zu sehen. Laut der «Berliner Post» steckt dahinter eine Domain-Weiterleitung. Dabei wurde «leck-meine-eier.de» gekauft und die Seite so automatisiert, dass man auf der Biografie von Merz landet. Wie die Online-Zeitung schreibt, tritt dieses Phänomen auch auf, wenn die Bindestriche weggelassen werden: Bei «leckmeineeier.de» wird man auf die Seite des AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland weitergeleitet.

Dies ist die offizielle Webseite der Bundesregierung. Bild: Screenshot

Beleidigung «Leck Eier» wurde nicht zufällig gewählt

Hinter dem Streich soll laut Internetarchiven ein gewisser Raphael Klein stecken, der für die Domain fünf Euro bezahlt hat. Online tritt er unter dem Pseudonym «Honey Balectar» auf. Dies ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den kannibalischen Hauptcharakter des Films «Schweigen der Lämmer», Hannibal Lecter. Klein ist Content Creator und soll in Videos auf Instagram bestätigt haben, dass er hinter der Webseite steckte.

Dabei ist die Beleidigung «Leck Eier» alles andere als zufällig gewählt. Der Begriff «Eier» wurde in der Debatte um die Wehrpflicht in Deutschland heftig diskutiert. Dies, weil der umgangssprachliche «Eierkontrollgriff» bei der Aushebung fürs Militär in Deutschland wieder Pflicht ist. Bei diesem «Griff» wird kontrolliert, ob die Hoden des Mannes gesund sind.

Doch nicht nur das. Das Wort «Eier» im Zusammenhang mit dem Bundeskanzler sorgte bereits vor einigen Monaten für Schlagzeilen. So trug ein 18-Jähriger im Dezember 2025 während einer Schülerdemonstration gegen die Wehrpflicht in Berlin ein Plakat mit der Aufschrift: «MERZ LECK EIER». Laut «Berliner Morgenpost» beschlagnahmte die Polizei das Poster und leiteten gegen den Demonstrierenden eine Ermittlung ein. Der Grund dafür war «üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens».

Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, war in mehrere politische und öffentliche Skandale verwickelt. Etwa sorgte seine Äusserung zur Rentenpolitik, in der er eine Erhöhung des Rentenalters vorschlug, für Empörung. Im Oktober 2025 löste der Bundeskanzler zudem einen riesigen Shitstorm aus mit einer Aussage zur Migration und dem «Stadtbild» in Deutschland. Bei einem Termin in Potsdam sagte er, die Bundesregierung habe viele Probleme in der Migrationspolitik angepackt, «aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem». Viele Kritikerinnen und Kritiker werteten diese Formulierung als rassistisch.