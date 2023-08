Taiwan führt strenge MeToo-Gesetze ein

Taiwan gilt als progressive Demokratie, doch die Strukturen der Gesellschaft sind weiterhin patriarchalisch und hierarchisch organisiert. Bild: LightRocket/getty images

Nachdem eine Welle von sexuellen Missbrauchsvorwürfen die regierende demokratische progressive Partei in Taiwan erschüttert hatte, wurde diese Woche eine Reihe von Gesetzen diesbezüglich erlassen.

So sind nun Arbeitgeber mit mehr als 10 Angestellten verpflichtet, eine Meldestelle für sexuelle Belästigung einzurichten. Weiter zählen Beleidigungen aufgrund des Geschlechts jetzt als sexuelle Belästigung, ebenso Taten, die eine andere Person karrieretechnisch bestrafen, weil sie die eigenen Avancen abgelehnt hat.

Während die neuen Gesetze auf der einen Seite als «legislative Meilensteine» bepriesen werden, sind sie aber auch Kritik ausgesetzt. So sind Aktivistinnen und Aktivisten unzufrieden, dass die Gesetze nur sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, nicht aber etwa in religiösen Institutionen behandeln.

