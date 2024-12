Ex-Polizist entdeckt unveröffentlichte Michael-Jackson-Songs

Ein spektakulärer Fund in Kalifornien sorgt für Aufsehen: Der frühere Streifenpolizist Gregg Musgrove hat zwölf bislang unveröffentlichte Songs des «King of Pop» Michael Jackson entdeckt.

Die Aufnahmen aus den Jahren 1989 bis 1991 lagen in einem vergessenen Lagerraum des Musikproduzenten Bryan Loren. Dessen Haus erwarb Musgrove in Van Nuys, einem Stadtteil von Los Angeles, kürzlich bei einer Versteigerung, wie verschiedene US-Medien berichteten.

Michael Jackson ist einer der legendärsten Musiker der Geschichte. Bild: X80002

«Ich bekam Gänsehaut»

Unter den Funden befinden sich Demos und unveröffentlichte Studioaufnahmen, die neues Licht auf eine weniger bekannte Phase von Jacksons Schaffen werfen. «Ich bekam Gänsehaut, als ich die Songs hörte, die sonst noch keiner zu Ohren bekommen hat», sagte der 56-Jährige nach seiner Entdeckung Medienberichten zufolge. Fans hätten demnach schon länger über die Existenz mancher Titel spekuliert, andere dagegen seien bisher gänzlich unbekannt gewesen.

Eines der Lieder soll «Truth on Youth» heissen und ein Rap-Duett zwischen Jackson und LL Cool J sein. Ein weiteres Stück, «Seven Digits», nimmt nach Jacksons eigenen Worten auf der Aufnahme Bezug auf Identifikationsnummern in Leichenhallen. In «Don't Believe It» verarbeitete er die Gerüchte, die in den Medien über ihn zirkulierten. Jackson habe in den Aufzeichnungen teilweise auch über die Songaufnahmen gesprochen. Die Titel anderer entdeckter Songs lauten «Son of Thriller» und «Serious Effect». Alle Songs sollen vor dem Album «Dangerous» aufgenommen worden sein.

Fans werden neue Songs wohl nicht hören

Ob diese Songs jemals veröffentlicht werden, bleibt jedoch fraglich. Sowohl Jacksons Erben als auch Sony Music, die die Rechte an seinem musikalischen Erbe verwalten, haben sich bislang gegen einen Kauf der Bänder entschieden. Sie betonen, dass eine Veröffentlichung ohne ihre Zustimmung aber nicht erlaubt sei, da sie das Urheberrecht besässen. So neu seien die Songs des Weiteren nicht, die Originale seien bereits vor längerer Zeit im Nachlass von Michael Jackson gefunden worden.

Michael Jackson, geboren 1958 in Gary, Indiana, ist eine der prägendsten Figuren der Musikgeschichte. Als Solo-Künstler erlangte er Weltruhm mit Alben wie «Thriller» (1982), dem bis heute meistverkauften Album der Welt, und revolutionierte mit Hits wie «Billie Jean» und «Beat It» die Popkultur. Auch seine Tanzbewegungen wie der ikonische «Moonwalk» und aufwendige Musikvideos wie «Thriller» setzten neue Massstäbe.

Jackson starb 2009 in Los Angeles an einer Überdosis Propofol, einem starken Betäubungsmittel, doch sein musikalisches Vermächtnis bleibt bis heute lebendig. Der Wert der Aufnahmen könnte Experten zufolge im siebenstelligen Bereich liegen. Für Fans und Musikhistoriker ist der Fund jedoch ohnehin von unschätzbarem Wert – ein weiterer Beweis für Jacksons Status als Legende der Pop-Musik. (sda/dpa)