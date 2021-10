Mindestens 50 Grindwale an isländischer Küste gestrandet – tot

An der nordwestlichen Küste Islands sind am Samstag mindestens 50 gestrandete Grindwale entdeckt worden. Wie der isländische Rundfunksender RÚV unter Berufung auf einen Augenzeugen berichtete, konnte keines der Tiere gerettet werden. Grindwale, die auch als Pilotwale bezeichnet werden, gehören zu den Delfinen. Die Tiere hatten vermutlich die Orientierung verloren und waren in seichtes Wasser geraten.

(dsc/sda/dpa)