Der 12-jährige Mykola Kravchenko im Zimmer seiner ehemaligen Computer-Klasse: «Während des Unterrichts muss ich an die Person denken, die in diesen Trümmern gestorben ist. Sie tut mir sehr leid.» Bild: keystone

«Ich fühle Groll»: So erleben ukrainische Kinder den Schulstart in Kriegszeiten

Schulstart, und das Mitten im Krieg. Für viele ukrainische Schülerinnen und Schüler ist das Realität – und wie diese aussieht, zeigen die 12 Bilder.

Am 1. September geht in der Ukraine die Schule wieder los. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler sollen wieder Präsenzunterricht bekommen – mancherorts im Bunker.

Ukrainische Kinder kehren in die Schule zurück, ohne ihre Erinnerungen an die Sommerferien miteinander zu teilen. Sie erzählen, wie sie die ersten Monate des Krieges überlebt haben. Für viele Kinder endete das letzte Schulhalbjahr am Tag vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar.

Die sechsjährige Taisia spricht mit einer Klassenkameradin an ihrem ersten Schultag in Irpin. Bild: keystone

Der anhaltende Krieg bleibt die grösste Herausforderung für das ukrainische Bildungssystem: Kinder spielen vor der Schule in Tschernihiw, die am 3. März von russischen Bomben zerstört wurde. Bild: keystone

Die Schülerin Karina Muzyka läuft durch die Trümmer ihrer ehemaligen Schule in Tschernihiw. Bild: keystone

Schüler sitzen in einem durch die Explosion beschädigten Klassenzimmer in Tschernihiw, um ihre Lehrbücher für das neue Schuljahr zu erhalten. Bild: keystone

Der elfjährige Ivan Hubenko steht in seinem ehemaligen Klassenzimmer, das im März während russischen Angriffen zerstört wurde: «Ich fühle mich beleidigt, wenn ich in meiner Schule bin. Ein Groll, dass die Russen meine Schule zerstört haben», sagt er. Bild: keystone

Präsenzunterricht während des Kriegs: Schülerinnen und Schüler gehen am ersten Schultag in einer öffentlichen Schule in Irpin gemeinsam in ihre Klasse. Bild: keystone

Diese Schüler erhalten Schulbücher am Tag des allgemeinen Schulstarts in der Ukraine. Bild: keystone

Russische und ukrainische Literaturbücher stapeln sich in einem durch die Explosion zerstörten Klassenzimmer. Bild: keystone

Olga, neun Jahre alt, spielt mit ihrer Hausratte Pica in einem umgebauten Zugwaggon, der ihrer Familie und anderen, die im Krieg ihr Zuhause verloren haben, als vorübergehende Unterkunft dient. Auch sie geht in Irpin nun wieder zur Schule. Bild: keystone

In der neuen Realität angekommen: Schülerinnen und Schüler verlassen einen Schutzraum nach einem Evakuierungstraining an ihrem ersten Schultag. Bild: keystone

Umgeben von Glasscherben und Trümmern sitzt die 16-jährige Khrystyna Ignatova an ihrem Schreibtisch in den Überresten ihres Klassenzimmers: «Was passiert ist, ist eine Tragödie. Ich habe bereits über alles geweint, was ich verloren habe. Ich vermisse meine Schule, meine Freunde und meine Lehrerinnen. Aber es wird eine neue Schule geben, neue Lehrer und Freundinnen. Das Wichtigste ist, dass das Leben weitergeht», sagt sie. Bild: keystone

Sie steht an eben jener Stelle im Klassenzimmer, an dem ihr Schreibtisch stand: «Ich bin sehr traurig. Ich kann nicht glauben, dass das mit meiner Schule passiert ist», sagt die 12-jährige Anna Skiban. Bild: keystone

(adi)