Seit ihrem TV-Protest ist Marina Owsjannikowa verschwunden – was ihr jetzt droht

Ein denkwürdiger Fernsehmoment hat sich gestern Abend in Russland zugetragen: Marina Owsjannikowa stürmte während der Hauptnachrichten im populärsten russischen Sender das Studio und wurde mit ihrem von Hand beschrifteten Plakat zum Symbol des russischen Widerstands gegen den Krieg in der Ukraine.

Was wir über die Redakteurin wissen, was ihr nach dieser Aktion drohen könnte und wie die Welt die Russin mit ukrainischen Wurzeln feiert:

Marina Owsjannikowa war Redakteurin bei den Abendnachrichten von Chanel One Russia (Первый канал), dem wichtigsten staatstreuen Sender Russlands. Gestern Abend hat Owsjannikowa während der Live-Ausstrahlung der Hauptnachrichten ein Plakat in die Kamera gehalten, auf dem zu lesen war: «Nein zum Krieg. Ihr werdet belogen. Glaubt der Propaganda nicht!» Dazu rief sie mehrmals laut: «Nein zum Krieg, nein zum Krieg, nein zum Krieg!»

Die Nachrichtensprecherin sprach während Owsjannikowa Protestaktion unbeirrt weiter, nur die Regie schaltete um zu Bildern aus einem Beitrag über ein Krankenhaus. Die Zeitung «Nowaja Gaseta» berichtete, die Redakteurin sei nach der Aktion von der Polizisten festgenommen worden.

Ein Millionenpublikum muss Owsjannikowas Auftritt live am Fernsehen mitverfolgt haben.

In einem Video, das Owsjannikowa kurz vor der Aktion auf Telegram teilte, stellt sich die 44-Jährige vor: Ihr Vater sei Ukrainer, ihr Mutter Russin.

Sie sagt, sie hätte in den letzten Jahren für Chanel One gearbeitet und Kreml-Propaganda verbreitet – wofür sie sich jetzt schäme. Sie hätte mitgespielt und treu berichtet, als der Konflikt 2014 begann oder als Putin-Gegner Alexei Nawalny vom Geheimdienst vergiftet worden war. Dadurch seien Russen «zombifiziert» worden.

Abschliessend ruft Owsjannikowa zum Widerstand auf: «Geht auf die Strasse und protestiert. Fürchtet Euch nicht. Sie können nicht alle ins Gefängnis stecken.»

Auf Social-Media schreibt sie, dass sie an der «Staatlichen Universität Kuban» und der «Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation» (RANEPA) studiert habe.

In Russland ist es per Gesetz verboten, den russischen Einmarsch in die Ukraine als «Krieg» oder «Invasion» zu bezeichnen. Stattdessen ist offiziell von einer «militärischen Spezialoperation» die Rede. Theoretisch drohen Owsjannikowa nun 15 Jahre Haft.

Nach Angaben des russischen Onlinemediums Baza wurde die Journalistin festgenommen und zum Verhör in die Polizeistation Ostankino in Moskau gebracht. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass schreibt auf Telegram, dass Owsjannikowa wohl «ein Verwaltungsverfahren» drohe. Und dass der Vorfall intern untersucht werde: