US-Präsident Donald Trump bei einer Rede im Weissen Haus. Bild: keystone

Nach kryptischen Social-Media-Beiträgen: Weisses Haus Lanciert Livestream-App

Tagelang setzte das Weisse Haus kryptische Beiträge auf sozialen Medien ab. Nun wird bekannt, worum es dabei ging.

Simon Cleven / t-online

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Das Weisse Haus hat eine eigene App für Smartphones und andere mobile Geräte veröffentlicht. Das teilte das Social-Media-Team des Regierungssitzes des US-Präsidenten am Freitag auf der Plattform X mit. Über die App sollen Livestreams und «Echtzeit-Updates» der Arbeit des Präsidenten «direkt aus erster Hand» und «ungefiltert» abrufbar sein, heisst es in dem Beitrag. «Die Unterhaltung, die alle verfolgen, ist jetzt nur einen Fingertipp entfernt», wirbt das Weisse Haus weiter.

In einer Mitteilung auf der Webseite des Weissen Hauses heisst es: «Damit werden Präsident Donald J. Trump und seine Regierung dem amerikanischen Volk so direkt wie nie zuvor nähergebracht.» Die neue App biete der Bevölkerung einen «direkten Draht zum Weissen Haus». Auf der App soll es neben den Livestreams auch Eilmeldungen und eine Mediathek geben. Ausserdem sollen Nutzer ihre Meinung und Rückmeldungen an die US-Regierung «direkt» übermitteln können.

Rätselhafte Beiträge auf sozialen Medien

Zuvor hatte das Weisse Haus tagelang in mehreren kryptischen Beiträgen auf X und anderen Plattformen eine Neuigkeit hingewiesen, ohne auf Details einzugehen. Manche der Beiträge waren nur für kurze Zeit zu sehen, bevor sie wieder gelöscht wurden. So wurden verpixelte Fotos ohne Beschreibung veröffentlicht, auf denen Donald Trump oder sein Vize JD Vance zu sehen sind.

Ebenso wurde etwa ein Video geteilt, das einen flackernden Bildschirm zeigt. Lediglich ist ein Klingelton zu hören. Ein weiterer Videobeitrag zeigt ein stilisiertes Weisses Haus, das wiederholt verschwindet. Dazu postete das Social-Media-Team lediglich ein Emoji, das sich einen Finger vor den Mund hält. Einer der letzten Ankündigungsbeiträge zeigt einen Ladebildschirm, dessen Prozess etwa zur Hälfte abgeschlossen ist. Darüber steht: «etwas Neues».

Nutzer kritisieren App des Weissen Hauses

Die Reaktionen von Nutzern auf der Plattform X fielen verhalten aus. Einige bemängelten, dass die App in ihrer Region nicht verfügbar gewesen sei. Andere zeigten sich wegen der tagelangen Werbekampagne enttäuscht, dass es dabei lediglich um eine App ging.

Weitere Nutzer warnten davor, dass die App offenbar umfangreiche Zugriffsrechte auf Funktionen von Smartphones verlangt. So könne das Programm den Aufenthaltsort des Nutzers abrufen sowie Zugriff auf den Speicher des Endgeräts bekommen. Ebenso wolle die App demnach Zugriff auf Mikrofone bekommen, heisst es in den Kritiken.

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