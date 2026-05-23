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Weisses Haus zeigt KI-Clip: Trump wirft Comedian Colbert in Mülltonne

Video: watson/nina bürge

Weisses Haus zeigt KI-Clip: Trump wirft Comedian Colbert in Mülltonne

23.05.2026, 08:2523.05.2026, 11:45

US-Präsident Donald Trump hat erneut gegen Comedian Stephen Colbert, der am Vortag ein letztes Mal seine Late-Night-Show im US-Fernsehen präsentiert hatte, ausgeteilt. Das Weisse Haus postete auf der Plattform X einen offensichtlich mit Künstlicher Intelligenz erstellten Clip, in dem zu sehen ist, wie Trump den Satiriker am Kragen packt, in eine Mülltonne wirft und dann Tanzbewegungen macht. Dazu postete das Weisse Haus ein «Bye-bye» und eine winkende Hand. Trump veröffentlichte den Clip auch auf der Plattform Truth Social. Von wem die Sequenzen stammen, war nicht ersichtlich.

Video: watson/nina bürge

Am späten Donnerstagabend (US-Ortszeit) hatte Colbert die letzte Ausgabe seiner Show im US-Fernsehen präsentiert. Trump hatte schon länger keinen Hehl daraus gemacht, dass er nichts von der Sendung des langjährigen Late-Night-Talkers hält. Auf Truth Social hatte er nach dem Aus geschrieben: «Man könnte irgendeinen Passanten von der Strasse holen, und der wäre besser als dieser totale Idiot. Gott sei Dank ist er endlich weg!».

Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus «rein finanziellen Gründen». Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde. (sda/dpa)

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Apropopos
23.05.2026 08:51registriert Mai 2025
Colbert ist intelligent, hat Stil, ist schlagfertig und hat Ahnung von was er redet. Einer der Punkte reicht heutzutage in den USA schon, um vom Präsidenten als Müll bezeichnet und behandelt zu werden. Weil keiner der Punkte auf ihn zutrifft.
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T13
23.05.2026 09:23registriert April 2018
Colbert wird für immer Mietfrei in Trumps Kopf wohnen. 😅
Trump hat wohl das Colbert :Derangement Syndrome". 😂
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D.Enk-Zettel
23.05.2026 09:16registriert Oktober 2021
Ich denke mit seiner Intelligenz hãtte Colbert in den esten 5 Minuten als Präsident schon mehr erreicht als Donyboy in seiner ganzen bisherigen Amtszeit .
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