Touristenboot kentert bei Höhlentour in New York – ein Toter

Beim Kentern eines Touristenbootes während einer Höhlentour im US-Bundesstaat New York ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Mindestens elf weitere Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, teilten die Behörden der Stadt Lockport mit.

An Bord des Bootes waren 29 Menschen. Bild: keystone

Das Boot mit 29 Menschen an Bord war am Montag unterwegs auf einer Tour durch ein unterirdisches Höhlensystem in Lockport im Norden des Bundesstaates New York, nicht weit von den Niagarafällen. Das Höhlensystem wurde einst als Überlauf für den Erie-Kanal angelegt und gilt heute als Touristen-Attraktion. Aus zunächst unbekannter Ursache sei das Boot gegen Ende der Tour gekentert, hiess es von den Behörden. (sda/dpa)