«Du bist zu Tode verletzlich, aber was du erhältst, ist einmalig»
Gast: Isabelle Tschugmall
Isabelle Tschugmall hatte ein Leben, von dem viele Schweizerinnen und Schweizer wohl träumen: ein guter Job in der Finanzbranche, eine coole Wohnung am Zürichsee, alles lief gut. Doch sie war nicht glücklich.
Durch Zufall las die Zürcher Oberländerin das Buch «Frühstück mit Elefanten». Diese 368 Seiten später wusste sie: Das will ich auch. Obwohl sie davor nie von Botswana gehört hatte, meldete sie sich mitten in Afrika zur Safari-Ausbildung an.
Es war ein steiniger und schwieriger Weg. Aber Isabelle wusste: Das will ich. Heute führt sie ein Safari-Unternehmen in Botswana und pendelt mit ihrer mittlerweile vierköpfigen Familie zwischen Afrika und der Schweiz.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Isabelle über ihre Projekte und die Motivation. Wie das alles begann und warum sie auch weiterhin Bücher liest, obwohl die Gefahr besteht, dass ein solches das Leben wieder total verändern kann. Sie spricht über die Unterschiede beim Wandern im afrikanischen Busch und in den Schweizer Bergen und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.
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Der Podcast
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3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.