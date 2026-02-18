Nebel-1°
DE | FR
burger
International
USA

10 Skifahrer nach Lawinee in Kalifornien vermisst

10 Skifahrer nach Lawinee in Kalifornien vermisst

Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien werden zehn Skifahrer vermisst.
18.02.2026, 04:4618.02.2026, 04:46

Sechs weitere Menschen hätten überlebt und befänden sich noch am Ort des Lawinenabgangs, teilte das örtliche Nevada County Sheriff's Office mit. Dort warteten sie auf ihre Rettung. Die Gruppe habe aus vier Skiführern und zwölf Gästen bestanden. Mehr als 50 Rettungseinsätze seien bis zum späten Nachmittag (Ortszeit) im Einsatz gewesen, hiess es.

Pine trees are covered in snow during a storm on Tuesday, Feb. 17, 2026 in Truckee Calif. (AP Photos/Brooke Hess-Homeier) California Avalanche
Auch Kalifornien wird derzeit von starken Schneefällen heimgesucht.Bild: keystone

Captain Russell Greene sagte im Interview des regionalen Fernsehsenders KCRA 3, dass die Sheriffs über den Tourenanbieter und über Notfall-Signalgeräte verständigt worden seien. Die Einsatzkräfte versuchten, sich zu den Menschen durchzuschlagen. «Es wird ein langsamer und mühsamer Prozess, da die Einsatzkräfte aufgrund der weiterhin sehr hohen Lawinengefahr äusserst vorsichtig sein müssen», sagte er weiter. Am Abend (Ortszeit) hätten sie den Punkt des Lawinenabgangs noch nicht erreicht.

Die Einsatzkräfte warnten vor Ausflügen in die Gegend. «Die Wetterbedingungen sind weiterhin extrem gefährlich», hiess es mit Verweis auf eine bis Mittwoch geltende Lawinenwarnung. Nach Angaben der Betreiber in dem Skigebiet waren allein in den zurückliegenden 24 Stunden knapp 80 Zentimeter Schnee gefallen.

Der Berg Castle Peak befindet sich im Nationalwald Tahoe an der Grenze zum US-Bundesstaat Nevada. Das Gebiet liegt zwischen der kalifornischen Hauptstadt Sacramento und Reno. (sda/dpa)

Extremwetter
Am Mittwoch kommt der Schnee ins Flachland ++ Sportler hat bei Lawine in Davos Riesenglück
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Juwelenraub und Millionenbetrug durch Mitarbeiter – der Louvre in seiner grössten Krise
Die Polizei hat Mitarbeiter des Museums wegen Betrugsverdachts verhaftet. Zudem hat Mona Lisa einen erneuten Wasserschaden nur knapp überlebt. Was ist los in Louvre?
Seit dem Raub der Kronjuwelen im Oktober kommt der Louvre nicht zur Ruhe, das bekannteste Museum der Welt wankt in seinen Grundfesten. Die Pariser Staatsanwaltschaft meldete am Wochenende die Verhaftung von neun Personen. Sie stehen im Verdacht, während Jahren systematisch gefälschte Eintrittskarten für den Louvre verkauft zu haben.
Zur Story