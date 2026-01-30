Jeffrey Epstein und Donald Trump. Bild: Archive Photos

Neue Epstein-Dokumente: FBI listet extreme Vorwürfe gegen Trump

Das US-Justizministerium hat weitere Unterlagen aus dem Epstein-Komplex veröffentlicht. Darin findet sich auch eine interne FBI-Liste mit Anschuldigungen, in denen US-Präsident Donald Trump namentlich erwähnt wird. Die Behörde betont, dass die Vorwürfe weitgehend unbestätigt sind.

Besonders brisant ist ein File, das zur E-Mail-Korrespondenz eines Agenten der Taskforce gegen Kinderausbeutung und Menschenhandel gehört. Darin werden diverse Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein gesammelt – und auch der Name Donald Trump taucht an vielen Stellen auf.

Ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen und wie weit sie untersucht wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Meidas+ schreibt dazu: «Wir wissen nicht, inwieweit diese Hinweise bestätigt oder nicht bestätigt wurden oder ob sie vollständig untersucht wurden. Was wir wissen, ist, dass das Justizministerium das Dokument, kurz nachdem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, gelöscht hat. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, diese Informationen zu sehen und zu erfahren, warum sie entfernt wurden.»

Insgesamt scheinen die Dateien mindestens 4500 Dokumente zu enthalten, in denen Trump erwähnt wurde, schreibt die New York Times.

Schwere Vorwürfe

Die Liste der Vorwürfe an Donald Trump ist lang:

Er habe vor 35 Jahren in New Jersey eine 13- bis 14-Jährige zu oralem Sex gezwungen. Sie sei dabei geschlagen worden. Das Mädchen habe Trump gebissen, während sie ihn oral befriedigt habe.

Eine Klägerin behauptet, sie sei Opfer und Zeugin eines Sexhandelsrings im Trump Golf Course in Rancho Palos Verdes, Kalifornien, zwischen 1995 und 1996 gewesen. Sie gab an, von Ghislaine Maxwell rekrutiert worden zu sein. Zu den Kunden hätten Jeffrey Epstein, Robin Leach und Donald Trump gehört.

Dieselbe Frau behauptet auch, bei Orgien dabei gewesen zu sein. Einige der Mädchen seien danach verschwunden oder ermordet worden – und angeblich auf dem Gelände begraben worden. Weiter sei sie von Trumps damaligem Sicherheitschef bedroht worden. Sollte sie jemals darüber sprechen, was sie erlebt und gesehen habe, werde sie «als Dünger für die hinteren neun Löcher enden – wie die anderen Schlampen».

Ein Kläger behauptet, er wisse von Filmen mit prominenten Männern wie Jeffrey Epstein, Bill Clinton und Donald Trump.

Eine Klägerin meldete sich bei der New Yorker Polizei. Sie sei 1984 im Alter von 13 Jahren zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Unter ihren Peinigern habe sich auch Donald Trump befunden. Er sei ausserdem dabei gewesen, als ihr Onkel ihr neugeborenes Kind ermordete.

Eine Klägerin behauptet, 2004 oder 2005 Donald Trump und Jeffrey Epstein an einer Party gesehen zu haben, bei der Frauen versteigert worden seien.



Eine Klägerin behauptet, Donald Trump habe unter dem Titel «Kalendermädchen» Partys veranstaltet, bei denen Minderjährige «versteigert» wurden. Trump habe die Vulva und die Vagina der Kinder gemessen, indem er einen Finger einführte. Unter den Gästen sollen sich ältere Männer, darunter Elon Musk, Don Jr. Trump und Ivanka Trump befunden haben.

Das FBI hält in dem Dokument fest, dass der Grossteil der Vorwürfe nicht bestätigt sei. Mehrere Hinweise basierten auf Informationen aus zweiter Hand oder auf Aussagen von Dritten. Nur wenige der Anschuldigungen seien jemals weiterverfolgt worden. In einzelnen Fällen vermerkten die Ermittler ausdrücklich, dass sie die Angaben als nicht glaubwürdig einschätzten. (tog/mke)