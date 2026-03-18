Menschen in den USA demonstrieren gegen das autoritäre Gebaren ihres Präsidenten. Bild: keystone

USA stürzen in Report ab – so schlecht steht es um die Demokratie auf der Welt

Die Demokratie ist als Staatsform weltweit unter Druck, Autokraten sind auf dem Vormarsch. Ein jährlich erscheinender Report zeigt nun das Ausmass der Krise – nebst dem Absturz der USA gibt es aber auch einige wenige Lichtblicke.

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Das an der Universität Göteborg in Schweden beheimatete internationale Institut «Varieties of Democracy» (kurz V-Dem) veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über den Zustand der Demokratie in den Ländern der Welt. Am Dienstag wurde die Ausgabe für das Jahr 2025 publiziert. Die Forschenden kommen darin zu einigen besorgniserregenden Erkenntnissen.

9 Erkenntnisse aus dem Report

In fast jedem vierten Land der Welt wurden demokratische Elemente 2025 schwächer.

wurden demokratische Elemente 2025 schwächer. 74 Prozent der Menschen auf der Welt leben in autokratischen Staaten. 2005 war es noch ziemlich genau die Hälfte aller Menschen.

der Menschen auf der Welt leben in autokratischen Staaten. 2005 war es noch ziemlich genau aller Menschen. Die weltweite Verbreitung von Demokratie befindet sich auf dem tiefsten Stand seit 1978.

Das Demokratie-Level für einen durchschnittlichen Bürger in Westeuropa und Nordamerika ist so tief wie seit 50 Jahren nicht mehr – vor allem wegen des Demokratieverlusts in den USA.

– vor allem wegen des Demokratieverlusts in den USA. Die USA werden das erste Mal seit 50 Jahren nicht mehr der Kategorie «Liberale Demokratie» zugeordnet. Die US-Demokratie ist so schwach wie zuletzt 1965. Im weltweiten Vergleich stürzte das Land von Rang 20 auf Rang 51 ab.

werden das nicht mehr der Kategorie «Liberale Demokratie» zugeordnet. Die US-Demokratie ist so schwach wie zuletzt 1965. Im weltweiten Vergleich stürzte das Land ab. Noch nie haben sich gleichzeitig so viele Länder autokratisiert wie in den vergangenen paar Jahren. Während 2005 noch bei 12 Ländern eine Tendenz zur Autokratisierung festgestellt wurde, sind es 2025 44 Länder.

haben sich gleichzeitig wie in den vergangenen paar Jahren. Während 2005 noch bei eine Tendenz zur Autokratisierung festgestellt wurde, sind es 2025 Auch in Europa leidet die Demokratie. In 7 EU-Mitgliedsstaaten ist eine Tendenz zur Autokratisierung feststellbar, ebenso in Grossbritannien.

ist eine Tendenz zur Autokratisierung feststellbar, ebenso in 41 Prozent der Weltbevölkerung leben in Staaten, die autokratischer werden.

der Weltbevölkerung leben in Staaten, die autokratischer werden. Nur 7 Prozent leben noch in liberalen Demokratien.

Was untersucht wird und wie Länder eingestuft werden

Die Autorinnen und Autoren klassifizieren die Länder der Welt in fünf unterschiedliche Grundkategorien, je nach ihrem Abschneiden bei demokratischen Kernelementen (siehe Box). Die fünf Kategorien sind:

Liberale Demokratien (zum Beispiel die Schweiz, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Japan, Südkorea, Australien oder Taiwan)

(zum Beispiel die Schweiz, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Japan, Südkorea, Australien oder Taiwan) Repräsentative Demokratien (zum Beispiel die USA, Brasilien, Grossbritannien, Kanada, Südafrika, Sri Lanka oder Nepal)

(zum Beispiel die USA, Brasilien, Grossbritannien, Kanada, Südafrika, Sri Lanka oder Nepal) Grauzone zwischen Demokratie und Autokratie (zum Beispiel Malaysia, Indonesien, Mexiko, Albanien oder Bosnien-Herzegowina)

(zum Beispiel Malaysia, Indonesien, Mexiko, Albanien oder Bosnien-Herzegowina) Repräsentative Autokratien (zum Beispiel Singapur, Russland, Türkei, Philippinen, Ukraine, Indien, Ungarn oder Serbien)

(zum Beispiel Singapur, Russland, Türkei, Philippinen, Ukraine, Indien, Ungarn oder Serbien) Geschlossene Autokratien (zum Beispiel China, Afghanistan, Kuba, Nordkorea, Vietnam, Marokko, Katar oder Saudi-Arabien)

Das wird im V-Dem-Report untersucht Die Verfassenden untersuchen jeweils eine Vielzahl von Elementen, die für eine demokratische Staatsform unerlässlich sind. Dazu gehören beispielsweise die Durchführung von fairen, freien Wahlen, dass sich politische Parteien und Kandidaten frei formieren und kandidieren können, dass sich gewählte Politikerinnen und Politiker an die geltenden Gesetze und die Verfassung halten oder auch dass liberale Elemente wie Rede- und Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit gewährleistet sind. Darüber hinaus wird bewertet, wie gut machtlimitierende und ausgleichende Faktoren im politischen System funktionieren («Checks and Balances»), ob und wie gut die Gewaltentrennung von Exekutive, Legislative und Judikative funktioniert und ob individuelle Freiheitsrechte gewährleistet werden.

5 Trends zu mehr Demokratie

Bei aller Sorge um die Demokratie und individuelle Freiheit auf der Welt, gibt es trotz allem auch einige wenige «Lichtblicke», wie die Verfasserinnen und Verfasser festhalten.

18 Länder auf der Welt zeigen weiterhin eine Tendenz zu mehr Demokratie. Positive Beispiele sind Mauritius , das erstmals zur Kategorie der Repräsentativen Demokratien gehört oder Litauen , das den Sprung zur Liberalen Demokratie geschafft hat.

auf der Welt zeigen weiterhin eine Positive Beispiele sind , das erstmals zur Kategorie der Repräsentativen Demokratien gehört oder , das den Sprung zur Liberalen Demokratie geschafft hat. Auch grössere Länder wie Brasilien, Polen, die Dominikanische Republik oder Sri Lanka haben im Jahr 2025 eine Tendenz zur demokratischen Stärkung gezeigt.

haben im Jahr 2025 eine Tendenz zur demokratischen Stärkung gezeigt. In Botswana, Guatemala und Mauritius hält seit 2023 eine Phase der Demokratisierung an.

hält eine Phase der Demokratisierung an. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist Südkorea : Das Land verhinderte einen Putschversuch des damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol und klagte diesen an. Die südkoreanische Demokratie zeigte Resilienz und etablierte sich wieder als Liberale Demokratie.

: Das Land verhinderte einen des damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol und klagte diesen an. Die südkoreanische Demokratie zeigte Resilienz und Nach wie vor gilt: Wenn eine Autokratie einen Demokratisierungsprozess einleitet, ist die Erfolgsquote mit 70 Prozent hoch.

Übrigens: Die Schweizer Demokratie kommt im Report gut weg. Der Demokratieindex für die Eidgenossenschaft ist der vierthöchste weltweit. Nur die nordischen Staaten Schweden, Norwegen und Dänemark erreichen einen höheren Wert. Letztgenannter führt die Rangliste an.

Hier kann der ganze Bericht inklusive einer Rangliste aller Länder heruntergeladen werden.

(con)