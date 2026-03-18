In denderjubeln in der 3. Runde erstmals die Heimteams. Qualifikationssiegergewinnt gegennach zweimaligem Rückstand, Meister. Sierre glich im Heimspiel gegen Olten einen 0:2- und 2:3-Rückstand aus, ehe die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Dort erzielte Léonardo Fuhrer nach knapp sieben Minuten im Powerplay den viel umjubelten Siegtreffer für das Team von Trainer Chris McSorley.Im Duell der beiden einzigen aufstiegsberechtigten Teams sah es lange nach einem klaren Heimsieg aus. Visp legte unter anderem dank Doppeltorschütze Noah Fuss bis zur zweiten Pause mit 3:0 vor. In einem äusserst ruppigen Schlussdrittel mit vielen Strafen auf beiden Seiten kamen die Gäste aus La Chaux-de-Fonds noch auf 2:3 heran, mehr gelang ihnen aber nicht mehr. Damit führen die beiden Walliser Klubs Sierre und Visp in den Best-of-7-Serien mit 2:1 Siegen. Weiter geht es am Freitag. (riz/sda)